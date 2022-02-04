В Крыму украинца Ширинга осудили за "шпионаж" на 12 лет
Суд российских оккупантов в Крыму отклонил апелляцию на "приговор" гражданину Украины Константину Ширингу и отправил его в колонию строгого режима на 12 лет якобы за "шпионаж", сообщает пресс-служба ФСБ России.
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Константин Ширинг был задержан спецслужбами оккупантов в Крыму в марте 2020 года. ФСБ утверждает, что он вместе с гражданской женой, военнослужащей РФ, входил в украинскую разведгруппу. Женщина, по утверждению ФСБ, признала вину.
Адвокат Ширинга Олег Глушко заявлял российскому пропагандистскому ресурсу "КоммерсантЪ", что сожительница оговорила Ширинга, который вину не признал, а других доказательств его вины следствие не нашло. Суд над Ширингом проходил в режиме секретности из-за квалификации дела как "шпионаж".
15 октября 2021 года Министерство иностранных дел Украины заявляло протест в связи с незаконным решением так называемого "Верховного суда Крыма" по делу Константина Ширинга и требовало прекратить преследования граждан Украины в оккупированном Россией Крыму.
- В начале сентября 2021 года оккупанты провели в Крыму рейды против крымских татар, были схвачены в том числе братья Ахтемовы и Нариман Джелялов. После похищений родственники и активисты пытались узнать о судьбе соотечественников в Симферополе, силовики оккупантов начали их "паковать". Около 40 человек похитили и отпустили только в ночь на 5 сентября.
- Президент Владимир Зеленский и МИД заявили, что так Россия мстит за Крымскую платформу – саммит в Киеве с 46 странами и организациями по деоккупации полуострова.
- По данным МИД, оккупанты приписывают Джелялову и Ахтемовым "диверсию", их могут бросить в тюрьму на срок от 10 до 15 лет.
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