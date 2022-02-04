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В Крыму украинца Ширинга осудили за "шпионаж" на 12 лет

Цей матеріал також доступний українською
04.02.2022, 10:47
В Крыму украинца Ширинга осудили за
Фото - EPA

Суд российских оккупантов в Крыму отклонил апелляцию на "приговор" гражданину Украины Константину Ширингу и отправил его в колонию строгого режима на 12 лет якобы за "шпионаж", сообщает пресс-служба ФСБ России.

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Константин Ширинг был задержан спецслужбами оккупантов в Крыму в марте 2020 года. ФСБ утверждает, что он вместе с гражданской женой, военнослужащей РФ, входил в украинскую разведгруппу. Женщина, по утверждению ФСБ, признала вину.

Адвокат Ширинга Олег Глушко заявлял российскому пропагандистскому ресурсу "КоммерсантЪ", что сожительница оговорила Ширинга, который вину не признал, а других доказательств его вины следствие не нашло. Суд над Ширингом проходил в режиме секретности из-за квалификации дела как "шпионаж". 

15 октября 2021 года Министерство иностранных дел Украины заявляло протест в связи с незаконным решением так называемого "Верховного суда Крыма" по делу Константина Ширинга и требовало прекратить преследования граждан Украины в оккупированном Россией Крыму. 

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Сергей Бережной
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оккупация крыма обвинение Константин Ширинг
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