Удар по Харькову. СБУ пишет, что взяла наводчика ракет: снимал "отчет" для россиян – фото
Служба безопасности Украины утверждает, что взяла российского наводчика ракет по Харькову, который якобы причастен к удару 5 февраля по корпусу университета городского хозяйства им. Бекетова в центре города. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
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В результате этих вражеских "прилетов" погибли мирные жители и были разрушены объекты гражданской инфраструктуры.
Следствие полагает, что корректировщик – местный житель, активно работавший на российских оккупантов: он скрыто фиксировал места дислокации военнослужащих ВСУ, блокпостов и объектов критической инфраструктуры на территории Харьковского региона и передавал их врагу.
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"Рашисты использовали указанные локации в качестве потенциальных целей для ракетных атак. Причем после "прилетов" они ставили этому агенту задачу зафиксировать и передать им результаты попаданий", – добавили в контрразведке.
СБУ заявила, что также установила российских кураторов агента, с которыми он вел переписку в мессенджере.
"На задание" злоумышленник шел без мобильных телефонов, чтобы "избежать отслеживания".
Его взяли "непосредственно во время выполнения очередного задания – сбора информации о результатах ракетных обстрелов одного из высших учебных заведений города", пишет Служба.
Теперь мужчина проходит по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
- 30 января 2023 года в городе был задержан еще один мужчина, якобы корректировавший ракетные удары.
- Вечером 7 февраля Харьков снова был под ударом – серия "прилетов" по городу.
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