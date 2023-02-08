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Удар по Харькову. СБУ пишет, что взяла наводчика ракет: снимал "отчет" для россиян – фото

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 09:51
Удар по Харькову. СБУ пишет, что взяла наводчика ракет: снимал
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины утверждает, что взяла российского наводчика ракет по Харькову, который якобы причастен к удару 5 февраля по корпусу университета городского хозяйства им. Бекетова в центре города. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

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В результате этих вражеских "прилетов" погибли мирные жители и были разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

Следствие полагает, что корректировщик – местный житель, активно работавший на российских оккупантов: он скрыто фиксировал места дислокации военнослужащих ВСУ, блокпостов и объектов критической инфраструктуры на территории Харьковского региона и передавал их врагу.

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"Рашисты использовали указанные локации в качестве потенциальных целей для ракетных атак. Причем после "прилетов" они ставили этому агенту задачу зафиксировать и передать им результаты попаданий", – добавили в контрразведке.

СБУ заявила, что также установила российских кураторов агента, с которыми он вел переписку в мессенджере.

"На задание" злоумышленник шел без мобильных телефонов, чтобы "избежать отслеживания".

Его взяли "непосредственно во время выполнения очередного задания – сбора информации о результатах ракетных обстрелов одного из высших учебных заведений города", пишет Служба.

Теперь мужчина проходит по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Євген Пилипенко
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