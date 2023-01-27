Харьковский экс-глава СБУ пытался захватить власть в первые часы вторжения – Синегубов

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов считает, что бывший начальник Харьковского областного управления СБУ Роман Дудин пытался захватить власть в области в первые часы полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом он сказал Суспильному.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Руководителя Службы безопасности Романа Дудина я набрал 24 февраля первый. Это было около 5 часов утра. И спросил: "Что, таки да?" Он говорит: "Да. Идет вторжение", – рассказал Синегубов.

В 06:00 Синегубов прибыл в администрацию со своими замами, мэром Игорем Тереховым, его замами, и начались совещания, в том числе и с Офисом президента.

Далее, по словам главы ОВА, около 10:00 ему позвонил Дудин и попросил проверить его кабинет, потому что у него якобы была информация, что там поработали российские диверсанты.

"В то время мы с мэром Игорем Тереховым были рядом с администрацией на улице, потому что нужно было координировать действия, искать другие помещения для того, чтобы организовывать терроборону, гуманитарные штабы <…> Я сказал Дудину: "Да, пожалуйста". Я помощнице звоню, говорю: "Запусти работников Службы безопасности, они должны проверить кабинет или спецсвязь он сказал еще проверить". Через пять минут это фото в соцсетях появилось", – рассказал Синегубов.

По словам главы ОВА, в кабинете выключили свет, убрали стол, сфотографировали пустой кабинет, пустой стол и выложили это в соцсети. Помощнице, которая зашла в кабинет, работники СБУ якобы прямо ответили: "У нас такой приказ".

Далее, по словам главы ОВА, другие работники СБУ, мотивируя это приказом Дудина, со спецподразделением "Альфа" вывели его из кабинета вместе с Тереховым.

Синегубов подчеркнул, что Дудин все это время не брал трубку. Он проинформировал обо всем генпрокуратуру, Офис президента, секретаря СНБО. После этого, по его словам, президент Владимир Зеленский приказал команде СБУ покинуть здание администрации.

"У меня тогда возникал вопрос, было ли это какое-то просто ошибочное его решение, что он чего-то не понял, или это было специально спланированное его действие? И мое личное мнение – это было однозначно спланированное действие, потому что мы были с ним на связи каждые 15 минут. Это была специальная провокация, чтобы захватить власть в Харькове и Харьковской области", – уверен Синегубов.

Глава ОВА утверждает, что Дудин также отдавал подобные приказы и по горсовету, но там не стали их выполнять.

По словам Синегубова, в ночь с 24 на 25 февраля сотрудники Нацполиции обнаружили, что в здании Харьковского облуправления СБУ никого нет: "Полностью здание оставлено. Второй этаж полностью завален боекомлектом – автоматы, снаряды, патроны, снаряды к РПГ, гранатометам и все остальное. Ворота во двор открыты, двери в здание СБУ открыты".

Оказалось, что Дудин уже был в Днепре с определенной частью силового блока и, по словам Синегубова, он сказал Нацполиции, что якобы получил приказ оттянуться.

29 мая 2022 года президент Владимир Зеленский после поездки в Харьковскую область объявил об увольнении местного начальника СБУ.

11 сентября Дудин был задержан правоохранителями.

В ГБР считают, что Дудин умышленно препятствовал органам управления области организовывать оборону. Ему сообщили о подозрении в госизмене и самовольном уходе с места службы.

12 сентября суд арестовал Дудина без права на внесение залога.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.