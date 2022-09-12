Суд арестовал экс-главу СБУ в Харьковской области без права залога
Бывший руководитель Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин, уволенный с должности в мае и задержанный 11 сентября по подозрению в измене, арестован без права залога. Об этом сообщила пресс-служба ДБР, не называя имени подозреваемого (однако ранее сообщалось, что речь идет именно о Дудине).
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"По материалам ДБР суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для действующего сотрудника СБУ, который до мая 2022 года возглавлял одно из региональных управлений службы", – говорится в сообщении.
Дудин руководил СБУ в Харьковской области с марта 2020 года по май 2022 года, когда президент Владимир Зеленский уволил его, побывав в Харькове.
11 сентября стало известно, что Дудин был задержан по подозрению в измене и дезертирстве.
По версии следствия, 24 февраля Дудин умышленно препятствовал органам управления области организовывать оборону. Ему сообщили о подозрении в госизмене и самовольном оставлении места службы. Санкцией статьи предусмотрено до 15 лет лишения свободы.
Дудин написал в Facebook, что считает дело сфальсифицированным. Он утверждает, что не дал вывести 92-ю бригаду из Харькова за несколько дней до нападения и подготовил защиту города, когда россияне бомбили город с самолетов.
- 29 мая 2022 года президент Владимир Зеленский после поездки в Харьковскую область объявил об увольнении местного начальника СБУ.
- В июле с должности главы СБУ был уволен Иван Баканов. С тех пор в СБУ проводятся перестановки.
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