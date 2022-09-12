Прокуратура и ГБР подтвердили подозрение экс-главе СБУ в Харьковской области: детали дела

Экс-главе управления СБУ в Харьковской области сообщили о подозрении в госизмене, передают Офис генпрокурора и Госбюро расследований. Там не называют имени чиновника, однако ранее сообщалось, что речь идет о Романе Дудине.

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По версии следствия, 24 февраля подозреваемый не обеспечил выполнения своих функций и "предпринял многоэтапные действия", направленные на устранение главы Харьковской ОВА от выполнения обязательств.

Кроме того, в прокуратуре утверждают, что он самовольно покинул место службы, незаконно находился за пределами Харьковской области, устранился от организации контрразведывательной, контрдиверсионной деятельности и участия УСБУ в обороне Харькова.

В ГБР считают, что он умышленно препятствовал органам управления области организовывать оборону. Ему сообщили о подозрении в госизмене и самовольном уходе с места службы. Санкцией статьи предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

Дудин написал в Facebook, что считает дело сфальсифицированным. Он утверждает, что не дал вывести 92 бригаду из Харькова за несколько дней до нападения и подготовил защиту города, когда россияне бомбили из самолетов.

"Я считаю, что открытое против меня уголовное дело сфабриковано ГБР по заказу Офиса президента Украины и вскоре будет закрыто", – написал он.

29 мая 2022 года президент Владимир Зеленский после поездки в Харьковскую область объявил об увольнении местного начальника СБУ.

В июле с поста главы СБУ был уволен Иван Баканов. С тех пор в СБУ проводятся перестановки.

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Марко Сировой

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