Задержан экс-начальник Харьковского облуправления СБУ– источник

Правоохранители задержали уволенного президентом Владимиром Зеленским экс-руководителя областного управления Службы безопасности Украины Романа Дудина. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в правоохранительных органах.

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Дудина подозревают в государственной измене и уходе с места службы.

LIGA.net обратилась в СБУ и Госбюро расследований за комментарием и опубликует их, как только получит.

Дудин руководил СБУ в Харьковской области с марта 2020 года.

29 мая 2022-го Зеленский после поездки в Харьковскую область объявил об увольнении местного начальника СБУ.

"За то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы – правоохранители выяснят", — заявил Зеленский.

В июле с поста главы СБУ был уволен Иван Баканов. С тех пор в СБУ проводятся перестановки.

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Оксана Житнюк , Юрій Смірнов

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