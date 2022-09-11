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Задержан экс-начальник Харьковского облуправления СБУ– источник

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2022, 20:02
Задержан экс-начальник Харьковского облуправления СБУ– источник - Фото
Роман Дудин (Фото - УСБУ в Харьковской области)

Правоохранители задержали уволенного президентом Владимиром Зеленским экс-руководителя областного управления Службы безопасности Украины Романа Дудина. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в правоохранительных органах.

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Дудина подозревают в государственной измене и уходе с места службы.

LIGA.net обратилась в СБУ и Госбюро расследований за комментарием и опубликует их, как только получит.

Дудин руководил СБУ в Харьковской области с марта 2020 года.

29 мая 2022-го Зеленский после поездки в Харьковскую область объявил об увольнении местного начальника СБУ.

"За то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы – правоохранители выяснят", — заявил Зеленский.

Читайте также: Умер глава управления СБУ в Кировоградской области Александр Наконечный

Оксана Житнюк, Юрій Смірнов
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сбу Роман Дудин задержание
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