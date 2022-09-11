Задержан экс-начальник Харьковского облуправления СБУ– источник
Правоохранители задержали уволенного президентом Владимиром Зеленским экс-руководителя областного управления Службы безопасности Украины Романа Дудина. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в правоохранительных органах.
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Дудина подозревают в государственной измене и уходе с места службы.
LIGA.net обратилась в СБУ и Госбюро расследований за комментарием и опубликует их, как только получит.
Дудин руководил СБУ в Харьковской области с марта 2020 года.
29 мая 2022-го Зеленский после поездки в Харьковскую область объявил об увольнении местного начальника СБУ.
"За то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы – правоохранители выяснят", — заявил Зеленский.
- В июле с поста главы СБУ был уволен Иван Баканов. С тех пор в СБУ проводятся перестановки.
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