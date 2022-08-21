Умер глава управления СБУ в Кировоградской области Александр Наконечный

Умер начальник управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области Александр Наконечный, детали его смерти выясняют правоохранители. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе СБУ.

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Там отметили, что расследованием смерти Наконечного занимаются СБУ и Госбюро расследований. В СБУ заверили, что проинформируют общество после того, как информация будет собрана в полном объеме и проанализирована.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Семеновича Наконечного", – добавили в пресс-службе.

Наконечный руководил СБУ в Кировоградской области с 16 января 2021 года, когда был назначен на эту должность указом президента Владимира Зеленского.

Наконечный рассказывал в интервью Украина-Центр, что в 2006 году окончил Академию СБУ, год служил в Винницком управлении, а затем два года работал в Киеве в отделе контрразведки и более 10 лет – в подразделении столичного главка по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

В июле с поста главы СБУ был уволен Иван Баканов. С тех пор в СБУ проводятся перестановки, в частности, 15 августа Зеленский уволил руководителей управлений в Киеве и Тернополе.

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Марк Сировой

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