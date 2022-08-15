Кадровые перестановки в СБУ. Зеленский уволил руководителей управлений в Киеве и Тернополе

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 15 августа, уволил начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области Сергея Заяца. Он занимал этот пост с апреля 2021 года.

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Вместо него в Киев перевели начальника Управления Службы безопасности Украины во Львовской области Артема Бондаренко, который занимал этот пост всего четыре месяца. Вместо Бондаренко во Львов пока никого не назначили.

Также без руководителя осталась тернопольская СБУ. Зеленский уволил Юрия Борейчука, работавшего в Тернополе почти три года, не назначив ему замену.

Кадровые изменения предусмотрены указами №575-578, опубликованными на сайте президента Украины.

Андрей Водяный

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