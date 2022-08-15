Кадровые перестановки в СБУ. Зеленский уволил руководителей управлений в Киеве и Тернополе
15.08.2022, 12:46
Фото: пресс-служба Офиса президента
Президент Владимир Зеленский в понедельник, 15 августа, уволил начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области Сергея Заяца. Он занимал этот пост с апреля 2021 года.
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Вместо него в Киев перевели начальника Управления Службы безопасности Украины во Львовской области Артема Бондаренко, который занимал этот пост всего четыре месяца. Вместо Бондаренко во Львов пока никого не назначили.
Также без руководителя осталась тернопольская СБУ. Зеленский уволил Юрия Борейчука, работавшего в Тернополе почти три года, не назначив ему замену.
Кадровые изменения предусмотрены указами №575-578, опубликованными на сайте президента Украины.
- Владимир Зеленский начал кадровые перестановки в СБУ еще в мае, уволив со скандалом руководителя Харьковского областного управления СБУ Романа Дудина.
- В июле были уволены глава СБУ Иван Баканов, его заместитель Владимир Горбенко и руководители СБУ в пяти областях.
- Зеленский объяснил увольнение Баканова большим количеством предателей в СБУ. Одним из них считается бывший руководитель Главного управления СБУ в Крыму, которого Зеленский уволил еще в начале полномасштабного вторжения.
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