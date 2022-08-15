UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кадровые перестановки в СБУ. Зеленский уволил руководителей управлений в Киеве и Тернополе

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2022, 12:46
Кадровые перестановки в СБУ. Зеленский уволил руководителей управлений в Киеве и Тернополе - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 15 августа, уволил начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области Сергея Заяца. Он занимал этот пост с апреля 2021 года.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Вместо него в Киев перевели начальника Управления Службы безопасности Украины во Львовской области Артема Бондаренко, который занимал этот пост всего четыре месяца. Вместо Бондаренко во Львов пока никого не назначили.

Также без руководителя осталась тернопольская СБУ. Зеленский уволил Юрия Борейчука, работавшего в Тернополе почти три года, не назначив ему замену.

Кадровые изменения предусмотрены указами №575-578, опубликованными на сайте президента Украины.

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский киев сбу тернопольская область
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 