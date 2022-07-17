Бывший начальник управления СБУ в Крыму работал на спецслужбы России – ГБР

Бывший начальник управления Службы безопасности Украины в Крыму Олег Кулинич передавал российским спецслужбам разведданные и участвовал в преступной группировке, которая действовала против интересов Украины. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

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По данным следствия, Олег Кулинич работал на спецслужбы страны-агрессора России и передавал им информацию, которая содержала государственную тайну. ДБР задокументировала один из фактов передачи Кулиничем оккупантам гостайны.

Кроме этого, бывший начальник СБУ в Крыму был участником преступной организации, которая занималась разведывательной и подрывной деятельностью против Украины.

В ГБР добавили, что эта группировка своими действиями наносила вред суверенитету, территориальной целостности государства.

Правоохранители отметили, что собрали достаточно доказательств для уведомления сотруднику СБУ о подозрении по трем статьям. Ему инкриминируют госизмену, пособничестве в передачи сведений, составляющих государственную тайну и участие в преступной организации.

Президент Владимир Зеленский назначил Кулинича главой крымского управления в октябре 2020 года. Его уволили в марте этого года.

16 июля LIGA.net сообщала, что СБУ задержала бывшего начальника управления СБУ в Крыму.

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Наталия Фреик

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