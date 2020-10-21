Зеленский провел ряд кадровых перестановок в руководстве СБУ

Президент сменил руководителей трех региональных управлений и назначил начальников двух департаментов главного офиса СБУ

Президент Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве Сумского, Волынского и Крымского управлений СБУ, а также в двух департаментах главного офиса спецслужбы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Олег Салюк уволен с должности начальника управления СБУ в Сумской области. На его место назначен Руслан Григоренко.

Вместо Павла Данюкова должность начальника управления СБУ в Волынской области занял Николай Лысененко.

Начальником Главного управления СБУ в Автономной республике Крым вместо Евгения Неужилова стал Олег Кулинич.

Также президент назначил Алексея Омельченко начальником Департамента оперативно-технических мероприятий СБУ, а Александра Провоторова – начальником Департамента хозяйственного обеспечения СБУ.

11 марта Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о реформе СБУ: предлагается четко определить ее цель и оптимизировать оргструктуру.

20 мая законопроект был отправлен Радой в профильный комитет для подготовке к повторному первому чтению.

Вадим Ребрина

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