Зеленский уволил руководителя Харьковского облуправления СБУ: Им займутся правоохранители

Президент Владимир Зеленский после поездки в Харьков уволил руководителя областного управления Службы безопасности Украины Романа Дудина. Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении в воскресенье.

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"Армия, полиция, мэр Харькова, областная государственная администрация – все действительно работают на победу и делают это очень эффективно. К сожалению, этого не скажешь о местном руководстве по линии Службы безопасности Украины. Я приехал. Разобрался. Уволил главу СБУ области. За то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы – правоохранители выяснят", — заявил Зеленский.

Дудин руководил СБУ в Харьковской области с марта 2020 года.

Президент также рассказал, какое впечатление на него произвел Харьков, с первых дней войны живущий под российскими обстрелами.

"Харьков пережил страшные удары оккупантов. Черные, обожженные огнем, полуразрушенные жилые дома города смотрят своими окнами на восток и север – туда, откуда била российская артиллерия. Откуда прилетала российская боевая авиация. Они смотрят на Россию", — сказал Зеленский.

Он уверен, что Россия проиграла не только битву за Харьков, но и будущее и любые культурные связи со свободным миром. "Они все сгорели. В частности, и там, на Салтовке", – сказал Зеленский.

Президент обратился к киевлянам и жителям других тыловых регионов Украины с просьбой не забывать о войне.

"Возвращение с востока в Киев в это время оставляет довольно неоднозначное впечатление. После молчания Салтовки – заполненный людьми и улыбками Крещатик. После грохота артиллерии на передовой – расслабленность киевлян, которые сегодня гуляли по городу. [...] Я понимаю, что в ваших глазах – уже лето. Я все это понимаю. Но я хочу, чтобы в ваших мыслях было это понимание – нам еще предстоит бороться. Война еще не закончилась", — сказал Зеленский.

29 мая стало известно, что Владимир Зеленский впервые с начала 24 февраля выехал за пределы Киева и Киевской области. Президент побывал в Харькове, где провел рабочее совещание по ситуации в регионе, треть которого находится во временной российской оккупации.

Кроме того, Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Харьковской области.

Андрей Водяный

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