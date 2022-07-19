UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Рада уволила Баканова с должности главы СБУ

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2022, 12:09
Рада уволила Баканова с должности главы СБУ - Фото
Иван Баканов (Фото: пресс-служба СБУ)

Верховная Рада уволила Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины. Соответствующее решение было принято на заседании парламента, сообщил нардеп Голоса Ярослав Железняк.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отставку Баканова по представлению президента Владимира Зеленского поддержали 265 нардепов, были против – 0, воздержались – 5.

Слуга народа не смогла отправить Баканова в отставку самостоятельно и дала лишь 203 голоса. Ей помогли Батькивщина, За Будущее, Доверие, Платформа за жизнь и мир, Восстановление Украины и внефракционные депутаты.

Рада уволила Баканова с должности главы СБУ

Баканов, друг детства Зеленского и экс-руководитель ООО "Студия Квартал-95", начал руководить СБУ с мая 2019-го в роли и. о. Официально он был назначен главой спецслужбы 29 августа 2019 года на первом заседании Рады IX созыва.

17 июля 2022-го Зеленский отстранил Баканова от должности, объяснив это большим количеством правоохранителей-предателей, которые перешли на сторону России после полномасштабного вторжения.

Нардеп Слуги народа и член разведкомитета Федор Вениславский сообщил LIGA.net, что по Баканову проводится служебное расследование. По его словам, результаты будут обнародованы в ближайшее время.

Баканов за полчаса до увольнения отчитался о результатах работы и признал, что "не все из запланированного удалось довести до конца". Он сказал, что "сложно за несколько лет изменить систему, которая десятилетиями испытывала влияние сильного и коварного врага, обладающего неограниченными ресурсами".

Тем временем СБУ временно возглавил Василий Малюк, который до недавнего времени был первым замглавы спецслужбы. Ранее Малюк также руководил управлением СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Кроме того, он был замечен журналистами УП на дне рождения замглавы Офиса президента Олега Татарова. Детальнее о Малюке читайте здесь.

Читайте также статью: Татаров, война и предатели. Почему Зеленский убрал Баканова и Венедиктову: детали

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада Владимир Зеленский сбу отставка Иван Баканов Василий Малюк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 