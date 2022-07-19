Рада уволила Баканова с должности главы СБУ

Верховная Рада уволила Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины. Соответствующее решение было принято на заседании парламента, сообщил нардеп Голоса Ярослав Железняк.

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Отставку Баканова по представлению президента Владимира Зеленского поддержали 265 нардепов, были против – 0, воздержались – 5.

Слуга народа не смогла отправить Баканова в отставку самостоятельно и дала лишь 203 голоса. Ей помогли Батькивщина, За Будущее, Доверие, Платформа за жизнь и мир, Восстановление Украины и внефракционные депутаты.

Баканов, друг детства Зеленского и экс-руководитель ООО "Студия Квартал-95", начал руководить СБУ с мая 2019-го в роли и. о. Официально он был назначен главой спецслужбы 29 августа 2019 года на первом заседании Рады IX созыва.

17 июля 2022-го Зеленский отстранил Баканова от должности, объяснив это большим количеством правоохранителей-предателей, которые перешли на сторону России после полномасштабного вторжения.

Нардеп Слуги народа и член разведкомитета Федор Вениславский сообщил LIGA.net, что по Баканову проводится служебное расследование. По его словам, результаты будут обнародованы в ближайшее время.

Баканов за полчаса до увольнения отчитался о результатах работы и признал, что "не все из запланированного удалось довести до конца". Он сказал, что "сложно за несколько лет изменить систему, которая десятилетиями испытывала влияние сильного и коварного врага, обладающего неограниченными ресурсами".

Тем временем СБУ временно возглавил Василий Малюк, который до недавнего времени был первым замглавы спецслужбы. Ранее Малюк также руководил управлением СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Кроме того, он был замечен журналистами УП на дне рождения замглавы Офиса президента Олега Татарова. Детальнее о Малюке читайте здесь.

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Марк Сировой

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