Зеленский предложил Раде уволить Венедиктову с должности генпрокурора

Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде уволить Ирину Венедиктову с должности генпрокурора. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте парламента.

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По данным собеседника LIGA.net в руководстве парламента, голосование по отставке Венедиктовой должно состояться сегодня.

17 июля Венедиктова была отстранена от должности генпрокурора, а временно исполняющим обязанности стал ее заместитель – Алексей Симоненко.

В тот же день Зеленский отстранил от должности главу СБУ Иван Баканов. Президент объяснил отстранения Венедиктовой и Баканова большим количеством предателей в правоохранительных органах, которые перешли на сторону РФ после полномасштабного вторжения.

Венедиктова прокомментировала отстранение, заявив, что такие вопросы не должны решаться кулуарно. Она не намерена спорить с решением президента, но напомнила – для увольнения есть процедура голосования в Раде.

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Марк Сировой

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