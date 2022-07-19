UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский предложил Раде уволить Венедиктову с должности генпрокурора

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2022, 09:41
Зеленский предложил Раде уволить Венедиктову с должности генпрокурора - Фото
Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде уволить Ирину Венедиктову с должности генпрокурора. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте парламента.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным собеседника LIGA.net в руководстве парламента, голосование по отставке Венедиктовой должно состояться сегодня.

17 июля Венедиктова была отстранена от должности генпрокурора, а временно исполняющим обязанности стал ее заместитель – Алексей Симоненко.

В тот же день Зеленский отстранил от должности главу СБУ Иван Баканов. Президент объяснил отстранения Венедиктовой и Баканова большим количеством предателей в правоохранительных органах, которые перешли на сторону РФ после полномасштабного вторжения.

Венедиктова прокомментировала отстранение, заявив, что такие вопросы не должны решаться кулуарно. Она не намерена спорить с решением президента, но напомнила – для увольнения есть процедура голосования в Раде.

Читайте также статью: Татаров, война и предатели. Почему Зеленский убрал Баканова и Венедиктову: детали

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада Владимир Зеленский отставка Ирина Венедиктова
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 