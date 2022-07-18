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Зеленский внес в Раду представление на увольнение Баканова

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2022, 19:08
Зеленский внес в Раду представление на увольнение Баканова - Фото
Иван Баканов (Фото: пресс-служба президента)
дополнено

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в руководстве парламента.

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По его словам, парламент, вероятно, рассмотрит увольнение Баканова уже завтра, 19 июля. Также Рада ожидает представления об увольнении Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора.

Вопрос назначения преемника Баканова (которым может стать Василий Малюк, нынешний первый замглавы СБУ) 19 июля рассматривать не планируется.

Зеленский внес в Раду представление на увольнение Баканова

ДОПОЛНЕНО В 19:20. Проект постановления уже появился на сайте парламента.

  • 17 июля на сайте Зеленского появились указы об отстранении Баканова от должности главы СБУ, отстранении Венедиктовой от должности главы Офиса генпрокурора и назначении исполняющим обязанности генпрокурора Алексея Симоненко.
  • Зеленский прокомментировал свое решение.

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Вадим Ребрина, Юрий Смирнов
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Владимир Зеленский сбу Иван Баканов Ирина Венедиктова ОГП
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