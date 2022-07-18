Зеленский внес в Раду представление на увольнение Баканова

дополнено

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в руководстве парламента.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, парламент, вероятно, рассмотрит увольнение Баканова уже завтра, 19 июля. Также Рада ожидает представления об увольнении Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора.

Вопрос назначения преемника Баканова (которым может стать Василий Малюк, нынешний первый замглавы СБУ) 19 июля рассматривать не планируется.

ДОПОЛНЕНО В 19:20. Проект постановления уже появился на сайте парламента.

17 июля на сайте Зеленского появились указы об отстранении Баканова от должности главы СБУ, отстранении Венедиктовой от должности главы Офиса генпрокурора и назначении исполняющим обязанности генпрокурора Алексея Симоненко.

Зеленский прокомментировал свое решение.

Читайте также: Тема дня | Татаров, война и предатели. Почему Зеленский убрал Баканова и Венедиктову: детали

Вадим Ребрина , Юрий Смирнов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.