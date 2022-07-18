Венедиктова прокомментировала свое отстранение: Такие вопросы не решаются кулуарно

Ирина Венедиктова опубликовала свой первый комментарий о решении президента Владимира Зеленского отстранить ее с должности генерального прокурора.

"Хочу прокомментировать ситуацию, связанную с решением президента Зеленского о моем отстранении... Я была назначена на эту должность уже будучи ответственным и морально зрелым человеком, а за последние два года всерьез повзрослела. Не могу представить, что подобные вопросы могут решаться кулуарно, без выражения взаимного уважения, не по-деловому, так сказать. Иными словами, как только завершится стадия "урегулирования" сложившейся ситуации в адекватном и понятном для всех сторон ключе, я дам исчерпывающий комментарий", – написала Венедиктова в Facebook.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Она добавила, что не собирается спорить с мнением или решением президента.

"Президент в своем праве принимать решения. Процедура увольнения генпрокурора всем хорошо известна, другой нет, другая не предусмотрена законом", – указала Венедиктова.

Также генпрокурор попросила комментаторов и других заинтересованных лиц не распространять от ее имени какие-либо "ее" утверждения, не имеющие к ней никакого отношения.

"Ответственно заявляю, что по состоянию на данный момент, я не обсуждала этот вопрос ни с одним человеком. И сейчас я тоже воздерживаюсь от комментариев, по одной простой причине – не время", – заявила Венедиктова.

По словам Венедиктовой, ей есть чем гордиться на занимаемой должности: "Я продемонстрировала хорошие результаты работы, мне удалось объединить юридическую, профессиональную, криминально-процессуальную мировую элиту вокруг проблем Украины в интересах Украины".

17 июля Зеленский отстранил Венедиктову с должности генпрокурора, назначил и.о. 18 июля заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов заявил, что генпрокурор Ирина Венедиктова пока не уволена с занимаемой должности.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.