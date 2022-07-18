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Венедиктова прокомментировала свое отстранение: Такие вопросы не решаются кулуарно

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2022, 19:12
Венедиктова прокомментировала свое отстранение: Такие вопросы не решаются кулуарно - Фото
Ирина Венедиктова (Фото: Irina Venediktova/Facebook)

Ирина Венедиктова опубликовала свой первый комментарий о решении президента Владимира Зеленского отстранить ее с должности генерального прокурора.   

"Хочу прокомментировать ситуацию, связанную с решением президента Зеленского о моем отстранении... Я была назначена на эту должность уже будучи ответственным и морально зрелым человеком, а за последние два года всерьез повзрослела. Не могу представить, что подобные вопросы могут решаться кулуарно, без выражения взаимного уважения, не по-деловому, так сказать. Иными словами, как только завершится стадия "урегулирования" сложившейся ситуации в адекватном и понятном для всех сторон ключе, я дам исчерпывающий комментарий", – написала Венедиктова в Facebook.   

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Она добавила, что не собирается спорить с мнением или решением президента. 

"Президент в своем праве принимать решения. Процедура увольнения генпрокурора всем хорошо известна, другой нет, другая не предусмотрена законом", – указала Венедиктова. 

Также генпрокурор попросила комментаторов и других заинтересованных лиц не распространять от ее имени какие-либо "ее" утверждения, не имеющие к ней никакого отношения.  

"Ответственно заявляю, что по состоянию на данный момент, я не обсуждала этот вопрос ни с одним человеком. И сейчас я тоже воздерживаюсь от комментариев, по одной простой причине – не время", – заявила Венедиктова. 

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По словам Венедиктовой, ей есть чем гордиться на занимаемой должности: "Я продемонстрировала хорошие результаты работы, мне удалось объединить юридическую, профессиональную, криминально-процессуальную мировую элиту вокруг проблем Украины в интересах Украины". 

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Роман Брыль
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отстранение генпрокурор Венедиктова Владимир Зеленский﻿
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