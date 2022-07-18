Будет расследование. У Зеленского заявили, что Баканов и Венедиктова пока не уволены

Заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов заявил, что глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и генпрокурор Ирина Венедиктова пока не уволены с занимаемых должностей. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, Баканов и Венедиктова не уволены, а временно отстранены от занимаемых должностей. Он отметил, что отстранение главы СБУ и генпрокурора связано с тем, что "президент и все остальные достаточно долго ждали более конкретных и радикальных результатов от руководителей этих органов по поводу очищения этих органов от коллаборантов и предателей".

"Впрочем, на шестом месяце войны мы продолжаем выявлять этих людей. И для того, чтобы сделать невозможным потенциальное влияние этих двух должностных лиц на уголовные производства, которые расследуются в отношении и работников СБУ, и прокуроров, президент принял эти решения", — заявил Смирнов.

Он отметил, что будут проведены служебные проверки и расследования, по результатам которых президент Владимир Зеленский будет решать, увольнять или не увольнять Венедиктову и Баканова.

24 июня американское издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщило, что Зеленский хочет отправить Баканова в отставку, потому что якобы из-за предателей в СБУ российским войскам удалось закрепиться в Херсоне.

27 июня Зеленский опроверг слухи о том, что он хочет уволить Баканова.

Президент объяснил отстранение Баканова и Венедиктовой тем, что в СБУ и генпрокуратуре работает большое количество предателей.

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Дмитрий Гриниченко

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