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Будет расследование. У Зеленского заявили, что Баканов и Венедиктова пока не уволены

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2022, 11:01
Будет расследование. У Зеленского заявили, что Баканов и Венедиктова пока не уволены - Фото
Ирина Венедиктова и Иван Баканов (Фото: Ирина Венедиктова/Facebook)

Заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов заявил, что глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и генпрокурор Ирина Венедиктова пока не уволены с занимаемых должностей. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона. 

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По его словам, Баканов и Венедиктова не уволены, а временно отстранены от занимаемых должностей. Он отметил, что отстранение главы СБУ и генпрокурора связано с тем, что "президент и все остальные достаточно долго ждали более конкретных и радикальных результатов от руководителей этих органов по поводу очищения этих органов от коллаборантов и предателей". 

"Впрочем, на шестом месяце войны мы продолжаем выявлять этих людей. И для того, чтобы сделать невозможным потенциальное влияние этих двух должностных лиц на уголовные производства, которые расследуются в отношении и работников СБУ, и прокуроров, президент принял эти решения", — заявил Смирнов. 

Он отметил, что будут проведены служебные проверки и расследования, по результатам которых президент Владимир Зеленский будет решать, увольнять или не увольнять Венедиктову и Баканова. 

Читайте также: Зеленский назначил Алексея Симоненко временно исполняющим обязанности генерального прокурора

Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленский увольнения Иван Баканов Ирина Венедиктова
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