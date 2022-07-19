Баканов за полчаса до увольнения из СБУ: Сложно за несколько лет изменить эту систему

Уволенный сегодня, 19 июля, с должности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов написал, что за три года ему "не все из запланированного удалось довести до конца", так как "сложно за несколько лет изменить систему, которая десятилетиями испытывала влияние сильного и коварного врага, обладающего неограниченными ресурсами". Об этом он сообщил на ресурсах СБУ за полчаса до увольнения.

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Топ-чиновник написал, что не будет "громко отчитываться о профессиональных достижениях", но добавил: "Результаты есть и их немало". Себе в заслуги он записал следующее, перечисленное посредством вопросов:

→ "При каденции какого председателя СБУ было задержано и объявлено подозрение куму Путина?

→ Когда еще СБУ расследовала уголовные дела, где фигурируют топ-политики и лидеры парламентских фракций?

→ Имелись ли когда-нибудь более масштабные и массовые разоблачения враждебных агентов в различных госорганах, чем за последние годы?

→ Кто системно взялся за пророссийские партии и начал противодействовать вражеской пропаганде?

→ Когда в госсобственность стали возвращать имущество и важные объекты инфраструктуры, которые разные дельцы прибрали в руки раньше?"

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Он также заявил, что именно СБУ пресекла попытку агентурных сетей России "проявиться" в начале полномасштабного вторжения и захватить власть в Киеве.

"Но в этот самый кризисный момент вражеские агенты не сработали – СБУ заранее выстроила четкую систему их нейтрализации", – отметил Баканов.

На то время глава СБУ добавил, что "были и просчеты [в работе службы при нем], причины которых следует анализировать отдельно".

"И напоследок: сейчас, когда ежедневно гибнут самые преданные сыновья и дочери Украины, когда российские ракеты убивают наших детей и выжигают украинский хлеб, – не следует забывать о единстве. И нашу силу в нем", – резюмировал он.

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Евгений Пилипенко

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