Зеленский уволил заместителя Баканова и сменил начальников управлений СБУ в пяти областях
Президент Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Владимира Горбенко, а также сменил начальников управлений СБУ в пяти областях. Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента.
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Президент уволил:
— Владимира Краснянского с должности начальника управления СБУ в Днепропетровской области, вместо него назначен Сергей Лысак, которого Зеленский, в свою очередь, уволил с должности начальника управления в Житомирской области;
— Руслана Григоренко с должности начальника управления СБУ в Сумской области, вместо него назначен Эдуард Федоров;
— Ивана Рудницкого с должности начальника управления СБУ в Закарпатской области, вместо него назначен Евгений Борзилов, который до этого возглавлял управление в Полтавской области, Рудницкий же назначен в Полтавскую область;
Также Зеленский назначил Александра Куця начальником управления СБУ в Харьковской области.
- 17 июля на сайте Зеленского появились указы об отстранении Ивана Баканова от должности главы СБУ, отстранении Ирины Венедиктовойот должности главы Офиса генпрокурора.
- Зеленский прокомментировал свое решение. По его словам, очень серьезные вопросы к руководителям СБУ и ОГП вызывает то, что большое количество сотрудников этих ведомств совершили госизмену.
- 18 июля президент заявил, что в СБУ происходит кадровая ревизия. Решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц.
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