Зеленский уволил заместителя Баканова и сменил начальников управлений СБУ в пяти областях

Президент Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Владимира Горбенко, а также сменил начальников управлений СБУ в пяти областях. Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента.

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Президент уволил:

— Владимира Краснянского с должности начальника управления СБУ в Днепропетровской области, вместо него назначен Сергей Лысак, которого Зеленский, в свою очередь, уволил с должности начальника управления в Житомирской области;

— Руслана Григоренко с должности начальника управления СБУ в Сумской области, вместо него назначен Эдуард Федоров;

— Ивана Рудницкого с должности начальника управления СБУ в Закарпатской области, вместо него назначен Евгений Борзилов, который до этого возглавлял управление в Полтавской области, Рудницкий же назначен в Полтавскую область;

Также Зеленский назначил Александра Куця начальником управления СБУ в Харьковской области.

17 июля на сайте Зеленского появились указы об отстранении Ивана Баканова от должности главы СБУ, отстранении Ирины Венедиктовойот должности главы Офиса генпрокурора.

Зеленский прокомментировал свое решение. По его словам, очень серьезные вопросы к руководителям СБУ и ОГП вызывает то, что большое количество сотрудников этих ведомств совершили госизмену.

18 июля президент заявил, что в СБУ происходит кадровая ревизия. Решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц.

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Дмитрий Гриниченко

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