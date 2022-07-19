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Зеленский уволил заместителя Баканова и сменил начальников управлений СБУ в пяти областях

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19.07.2022, 11:47
Зеленский уволил заместителя Баканова и сменил начальников управлений СБУ в пяти областях - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Владимира Горбенко, а также сменил начальников управлений СБУ в пяти областях. Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента. 

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Президент уволил: 

— Владимира Краснянского с должности начальника управления СБУ в Днепропетровской области, вместо него назначен Сергей Лысак, которого Зеленский, в свою очередь, уволил с должности начальника управления в Житомирской области;

— Руслана Григоренко с должности начальника управления СБУ в Сумской области, вместо него назначен Эдуард Федоров;

— Ивана Рудницкого с должности начальника управления СБУ в Закарпатской области, вместо него назначен Евгений Борзилов, который до этого возглавлял управление в Полтавской области, Рудницкий же назначен в Полтавскую область;

Также Зеленский назначил Александра Куця начальником управления СБУ в Харьковской области. 

  • 17 июля на сайте Зеленского появились указы об отстранении Ивана Баканова от должности главы СБУ, отстранении Ирины Венедиктовойот должности главы Офиса генпрокурора.
  • Зеленский прокомментировал свое решение. По его словам, очень серьезные вопросы к руководителям СБУ и ОГП вызывает то, что большое количество сотрудников этих ведомств совершили госизмену. 
  • 18 июля президент заявил, что в СБУ происходит кадровая ревизия. Решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц.

Читайте также: Госдеп США следит за чисткой в СБУ и Офисе генпрокурора, обмен разведданными продолжается 

Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленский сбу кадровые назначения
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