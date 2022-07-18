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В СБУ — кадровая ревизия, решается вопрос об увольнении 28 сотрудников – Зеленский видео

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2022, 22:43
Владимир Зеленский (скриншот)
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В СБУ происходит кадровая ревизия. Решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц. Об этом в новом видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

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"Происходит кадровая ревизия службы. Решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц. Разный уровень, разные направления. Но основания похожи — неудовлетворительные результаты работы", – пояснил он.

  • 17 июля на сайте Зеленского появились указы об отстранении Ивана Баканова от должности главы СБУ, отстранении Венедиктовой от должности главы Офиса генпрокурора и назначении исполняющим обязанности генпрокурора Алексея Симоненко.
  • Зеленский прокомментировал свое решение. На сегодня, по словам президента, зарегистрировано 651 уголовное производство по статьям о госизмене и коллаборационизме работников прокуратуры, органов досудебного расследования и других правоохранительных органов. Более 60 сотрудников органов прокуратуры и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства. По словам Зеленского, это вызывает очень серьезные вопросы к соответствующим руководителям. 
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский сбу Иван Баканов
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