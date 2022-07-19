Госдеп США следит за чисткой в СБУ и Офисе генпрокурора, обмен разведданными продолжается

Государственный департамент США знает, что президент Владимир Зеленский отстранил двух высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, сославшись на случаи госизмены. В Госдепе следят за развитием событий. Об этом заявил спикер ведомства Нед Прайс, передает CNN.

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"Нам известно об этих указах, и мы продолжим внимательно следить за ситуацией. Мы находимся в ежедневном контакте с нашими украинскими партнерами", – сказал Прайс.

Он отметил, что Госдеп делится с украинскими партнерами информацией, которая может помочь собрать доказательства для привлечения к ответственности тех, кто, возможно, совершил военные преступления и другие злодеяния.

Прайс подчеркнул, что большая часть информации, которую США передают Офису генпрокурора на рутинной основе, является информацией из открытых источников.

"У нас есть отношения по обмену разведданными с нашими украинскими коллегами, и мы продолжаем это делать", – сказал Прайс.

17 июля на сайте Зеленского появились указы об отстранении Ивана Баканова от должности главы СБУ, отстранении Ирины Венедиктовой от должности главы Офиса генпрокурора.

17 июля на сайте Зеленского появились указы об Ивана Баканова от должности главы СБУ, Ирины Венедиктовой от должности главы Офиса генпрокурора. Зеленский прокомментировал свое решение. По его словам, очень серьезные вопросы к руководителям СБУ и ОГП вызывает то, что большое количество сотрудников этих ведомств совершили госизмену.

Зеленский свое решение. По его словам, очень серьезные вопросы к руководителям СБУ и ОГП вызывает то, что большое количество сотрудников этих ведомств совершили госизмену. 18 июля президент заявил, что в СБУ происходит кадровая ревизия. Решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц.

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Наталия Медведева

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