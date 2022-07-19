Госдеп США следит за чисткой в СБУ и Офисе генпрокурора, обмен разведданными продолжается
Государственный департамент США знает, что президент Владимир Зеленский отстранил двух высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, сославшись на случаи госизмены. В Госдепе следят за развитием событий. Об этом заявил спикер ведомства Нед Прайс, передает CNN.
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"Нам известно об этих указах, и мы продолжим внимательно следить за ситуацией. Мы находимся в ежедневном контакте с нашими украинскими партнерами", – сказал Прайс.
Он отметил, что Госдеп делится с украинскими партнерами информацией, которая может помочь собрать доказательства для привлечения к ответственности тех, кто, возможно, совершил военные преступления и другие злодеяния.
Прайс подчеркнул, что большая часть информации, которую США передают Офису генпрокурора на рутинной основе, является информацией из открытых источников.
"У нас есть отношения по обмену разведданными с нашими украинскими коллегами, и мы продолжаем это делать", – сказал Прайс.
- 17 июля на сайте Зеленского появились указы об отстранении Ивана Баканова от должности главы СБУ, отстранении Ирины Венедиктовой от должности главы Офиса генпрокурора.
- Зеленский прокомментировал свое решение. По его словам, очень серьезные вопросы к руководителям СБУ и ОГП вызывает то, что большое количество сотрудников этих ведомств совершили госизмену.
- 18 июля президент заявил, что в СБУ происходит кадровая ревизия. Решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц.
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