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Госдеп США следит за чисткой в СБУ и Офисе генпрокурора, обмен разведданными продолжается

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2022, 02:03
Госдеп США следит за чисткой в СБУ и Офисе генпрокурора, обмен разведданными продолжается - Фото
Нед Прайс (Скриншот видео Госдепа)

Государственный департамент США знает, что президент Владимир Зеленский отстранил двух высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, сославшись на случаи госизмены. В Госдепе следят за развитием событий. Об этом заявил спикер ведомства Нед Прайс, передает CNN.

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"Нам известно об этих указах, и мы продолжим внимательно следить за ситуацией. Мы находимся в ежедневном контакте с нашими украинскими партнерами", – сказал Прайс.

Он отметил, что Госдеп делится с украинскими партнерами информацией, которая может помочь собрать доказательства для привлечения к ответственности тех, кто, возможно, совершил военные преступления и другие злодеяния.

Прайс подчеркнул, что большая часть информации, которую США передают Офису генпрокурора на рутинной основе, является информацией из открытых источников.

"У нас есть отношения по обмену разведданными с нашими украинскими коллегами, и мы продолжаем это делать", – сказал Прайс.

  • 17 июля на сайте Зеленского появились указы об отстранении Ивана Баканова от должности главы СБУ, отстранении Ирины Венедиктовой от должности главы Офиса генпрокурора.
  • Зеленский прокомментировал свое решение. По его словам, очень серьезные вопросы к руководителям СБУ и ОГП вызывает то, что большое количество сотрудников этих ведомств совершили госизмену. 
  • 18 июля президент заявил, что в СБУ происходит кадровая ревизия. Решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц.

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Наталия Медведева
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