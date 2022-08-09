Работал на ФСБ РФ. СБУ заявила, что взяла "крота" в своем харьковском управлении – видео

Служба безопасности Украины заявила о задержании "крота" в своей спецслужбе, который работал на ФСБ РФ и передавал врагу данные об украинских силах обороны.

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По данным СБУ, "кротом" оказался сотрудник координационного штаба управления СБУ в Харьковской области, раньше он работал в Харьковском горсовете. На него "вышел" и завербовал сотрудник ФСБ РФ, и по заданию российских спецслужб мужчина устроился в СБУ вскоре после широкомасштабного вторжения РФ. Он передавал врагу украинские разведданные об армии РФ, а также о планах и деятельности ВСУ, украинских правоохранителей и спецслужб.

Оккупанты использовали эту информацию для передислокации своих подразделений, чтобы защитить их от артударов ВСУ. Также эти данные РФ использовала для планирования диверсий и массированных артиллерийских и ракетных обстрелов по стратегическим объектам Харькова.

В СБУ утверждают, что в обмен на сотрудничество россияне предоставили "кроту" гарантии безопасности для него и его семьи, если бы РФ удалось захватить регион.

Правоохранители задержали мужчину "на горячем" – после того, как он попросил представителя спецслужб России нанести удар по объекту, где находится личный состав СБУ.

Ему уже сообщили о подозрении по статье и госизмене в условиях военного положения, он содержится под стражей.

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Оксана Житнюк

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