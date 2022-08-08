На Резникова и Буданова готовилось покушение. Киллеров задержали – СБУ

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Служба безопасности Украины сообщила о задержании киллеров, планировавших убийство министра обороны Алексея Резникова и руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова. За убийство каждого из них россияне обещали вознаграждение от $100 000 до $150 000, заявили в СБУ.

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Еще одной жертвой преступников должен был стать известный украинский активист, имя которого в сообщении не указано.

LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет об известном "азовце" Дополнено в 18.00. Собеседникв правоохранительных органах сообщил, что речь идет об известном "азовце" Сергее "Боцмане" Коротких , который в 2014 году получил украинское гражданство лично из рук президента Петра Порошенко.

Операцию координировала российская военная разведка, а непосредственным поиском киллеров занимался житель Луганска с опытом войны против Украины.

На его предложение ответил житель Киева, которому за $5000 сказали убить украинского военного, причастного к физической расправе над российскими военнопленными. Это должно было стать "тестовым испытанием".

Для покушения на Резникова и Буданова луганский "связной" решил лично приехать на свободную территорию Украины.

Ему позволили пересечь границу из Беларуси, а затем вместе с киллером задержали в Ковеле.

Обоим задержанным сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения, и умышленном убийстве.

Продолжаются меры по привлечению к ответственности находящихся в России российских координаторов подрывной деятельности.

Мероприятия по разоблачению преступлений проводили сотрудники Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области совместно с подразделениями СБУ Волынской области, Национальной полицией и при процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры Киева.

Андрей Водяный

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