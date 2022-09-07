Зеленский назначил главу СБУ в Херсонской области и сменил в Черниговской

Президент Владимир Зеленский назначил Артема Борисевича главой управления СБУ в Херсонской области, а в Черниговской сменил на Алексея Ляха. Об этом говорится в указах на сайте Офиса президента.

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Борисевич заменит во главе Херсонского управления СБУ Сергея Криворучко, который руководил им с ноября 2019-го, но после широкомасштабного вторжения РФ был лишен должности и генеральского звания за измену.

Управление СБУ в Черниговской области возглавил Алексей Лях, который 2017-18 годах он был главой СБУ в Николаевской области. Он заменит Евгения Нетужилова, которого сегодня Зеленский уволил.

В июле с поста главы СБУ был уволен Иван Баканов. С тех пор в СБУ проводятся перестановки, в частности 15 августа Зеленский уволил руководителей управлений в Киеве и Тернополе.

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Марко Сировой

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