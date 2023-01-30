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Задержан мужчина, корректировавший ракетные удары по Харькову – фото

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2023, 10:29
Задержан мужчина, корректировавший ракетные удары по Харькову – фото - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Разоблачен агент, который передавал представителям страны-агрессора России сведения о базировании ВСУ в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По данным следствия, мужчина по заданию представителей государства-агрессора собирал информацию о местоположении украинских военных в Харькове.

Ведомости он посылал российским кураторам в виде электронных координат и отметок на карте через один из мессенджеров. Эта информация необходима была оккупантам для нанесения прицельных ракетных ударов по Харькову.

Правоохранители задержали мужчину. Ему сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о размещении ВСУ (ч. 3 ст. 114-2 УК). В настоящее время он находится под стражей.

Задержан мужчина, корректировавший ракетные удары по Харькову – фото

Задержан мужчина, корректировавший ракетные удары по Харькову – фото

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Вадим Ребрина
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ВСУ война Харьков
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