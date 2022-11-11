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СБУ установила пособника Гиркина, генерала спецназа ВДВ РФ. Он родился в Винницкой области

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2022, 09:53
СБУ установила пособника Гиркина, генерала спецназа ВДВ РФ. Он родился в Винницкой области - Фото
Коллаж: СБУ

Установлена личность генерал-майора российского спецназа ВДВ ВС РФ, который родился в Винницкой области и с 2014 года руководит действиями разведки террористов ДНР на восточном фронте. Об этом пишет СБУ.

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С 2014 года злоумышленник по кличке "Сторож" входит в состав террористической организации ДНР и, как пишут спецслужбы, именно он помогал диверсионной группе россиянина Игоря Гиркина (Стрелкова) воевать против сил антитеррористической операции.

"Он лично руководил действиями российских наемников и представителей незаконных вооруженных формирований "ДНР" во время захвата Славянска. От высшего военно-политического руководства страны-агрессора он получил звание "герой России", – указано в сообщении Офиса генпрокурора.

Генерал организовал подготовку и координирует деятельность российских диверсионно-разведывательных групп на Донецком направлении: под его руководством вражеские диверсанты пытаются прорываться через линию фронта для диверсий против украинских войск и объектов критической инфраструктуры.

Для этого он использовал свои специальные навыки и опыт боевых действий на Северном Кавказе, уточнили в спецслужбе.

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В начале полномасштабного вторжения "Сторож" получил задачу из Москвы организовать деятельность ДРГ, в которые вошли подразделения ВДВ РФ и участники террористических группировок ДНР.

Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 УК (участие в террористической организации и содействие ее деятельности). "Сторожу" грозит тюремный срок до 15 лет.

Євген Пилипенко
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ВДВ война винницкая область предатель диверсанты спецназ генерал дрг Сторож
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