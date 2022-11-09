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Диверсанты готовили убийства командиров Сил спецопераций ВСУ – вмешалась СБУ: фото

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2022, 09:47
Диверсанты готовили убийства командиров Сил спецопераций ВСУ – вмешалась СБУ: фото - Фото
Фото: СБУ

В ходе спецоперации в Киеве и Сумской области контрразведка Службы безопасности Украины раскрыла и обезвредила диверсионно-разведывательную группу ФСБ РФ. Об этом сообщил пресс-центр спецслужбы.

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По данным СБУ, диверсанты разведывали, где размещаются и как передвигаются украинские войска в столице и приграничных районах северо-востока Украины, с особым акцентом на сборе персональных данных и мест нахождения командиров боевых подразделений ССО.

Эту информацию враг планировал использовать для подготовки к физической ликвидации бойцов, их вооружения и военной техники.

Следствие полагает, что ДРГ сформировал кадровый сотрудник ФСБ, причем в ее состав вошел житель приграничного района Сумской области, завербованный россиянами уже после начала полномасштабного вторжения. Именно он, пишет СБУ, "был на прямой связи со своим куратором и координировал с ним планы и алгоритмы действий".

Злоумышленников взяли, когда они забирали оружие из тайника в Сумской области. Там было:

→ две противотанковые мины ТМ-62М со взрывателями;
→ две боевые гранаты РГО с запалами;
→ автомат Калашникова со снаряженным магазином.

По местам жительства нашли доказательства конспиративной переписки с представителем ФСБ.

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Євген Пилипенко
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