Диверсанты готовили убийства командиров Сил спецопераций ВСУ – вмешалась СБУ: фото
В ходе спецоперации в Киеве и Сумской области контрразведка Службы безопасности Украины раскрыла и обезвредила диверсионно-разведывательную группу ФСБ РФ. Об этом сообщил пресс-центр спецслужбы.
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По данным СБУ, диверсанты разведывали, где размещаются и как передвигаются украинские войска в столице и приграничных районах северо-востока Украины, с особым акцентом на сборе персональных данных и мест нахождения командиров боевых подразделений ССО.
Эту информацию враг планировал использовать для подготовки к физической ликвидации бойцов, их вооружения и военной техники.
Следствие полагает, что ДРГ сформировал кадровый сотрудник ФСБ, причем в ее состав вошел житель приграничного района Сумской области, завербованный россиянами уже после начала полномасштабного вторжения. Именно он, пишет СБУ, "был на прямой связи со своим куратором и координировал с ним планы и алгоритмы действий".
Злоумышленников взяли, когда они забирали оружие из тайника в Сумской области. Там было:
→ две противотанковые мины ТМ-62М со взрывателями;
→ две боевые гранаты РГО с запалами;
→ автомат Калашникова со снаряженным магазином.
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