Крымчан просят помочь изгнать россиян из Крыма: вот список, что требуется разведке Украины

Главное управление разведки просит жителей временно оккупированного российскими войсками Крыма помочь Вооруженным Силам Украины в изгнании захватчиков, а именно – передавать на номер +380969455341 в мессенджерах Signal и WhatsApp информацию о враге.

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Разведка намекает, что начало и середина осени на пока еще подконтрольном РФ полуострове будут другими, нежели последние сезоны до того.

"Украинский полуостров известен своим осенним бархатным сезоном! Поэтому просим всех жителей срочно сообщить нам "самые популярные" места для посещения", – призвали в ГУР и дописали, что имеют в виду.

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Разведке нужно:

→ точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (желательное геопривязывание с координатами);

→ места жительства руководящего состава оккупационных войск (желательно геопривязывание с координатами);

→ места расположения и маршруты передвижения военной техники;

→ точные данные местных коллаборантов, которые перешли на сторону врага (адрес проживания и нахождения, геопривязывание с координатами, ФИО, должности и место работы);

→ данные о лицах, "сочувствующих" оккупантам, и других сторонников оккупационных властей.

"Вместе выгоним оккупантов с родной земли", – подытожили в ГУР и напомнили: номер +380969455341 в Signal и WhatsApp.

ВАЖНО: После передачи информации всегда удаляйте сообщения, чат и не храните указанный выше номер в контактах!

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Євген Пилипенко

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