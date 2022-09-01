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Одесская область. Россияне ночью выпустили два "Оникса": один потеряли, второй сломала ПВО

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2022, 09:24
Одесская область. Россияне ночью выпустили два
Запуск ракеты ''Оникс'' в оккупированном Крыму (скриншот)

В результате ночного ракетного удара армии России по Одесской области разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщил горсовет Одессы со ссылкой на информацию от оперативного командования "Юг".

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Две сверхзвуковые крылатые ракеты типа "Оникс" враг выпустил с берегового ракетного комплекса "Бастион" на территории временно оккупированного Крыма.

Одну ракету перехватила и уничтожила система противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины, вторая попала по открытой местности.

СПРАВКА. П-800 "Оникс" – советская/российская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия для поражения надводных военно-морских группировок, одиночных кораблей и наземной инфраструктуры в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия. Двигатель работает на авиакеросине. Длина ракеты от 6,1 до 8 м, диаметр – 67 см, масса на старте – 3 т. Дальность – 300-800 км. Максимальная скорость – почти 900 м/с. Высота полета на маршевом участке – до 14 км, на конечном – 10-15 м. Масса боевой части от 200 до 300 кг.

"Разрушений и пострадавших нет", – подвели итог ночной атаки захватчиков военные.

Украинские зенитчики не в первый раз перехватывают эти ракеты.

  • В ОК "Юг" высмеяли пропаганду россиян о якобы "провале" украинского контрнаступления на юге.
  • Украинские военные за последний день лета 2022 года уничтожили на южном фронте 200 оккупантов, шесть их складов боеприпасов, два командных пункта и понтонную переправу. Были удары и по мостам, сообщили в ОК "Юг".

Читайте также: США и Украина занимались "военными играми" накануне наступления на юге – CNN

Євген Пилипенко
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война Крым пво ракетный удар перехват одесская область про Оникс
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