Одесская область. Россияне ночью выпустили два "Оникса": один потеряли, второй сломала ПВО
В результате ночного ракетного удара армии России по Одесской области разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщил горсовет Одессы со ссылкой на информацию от оперативного командования "Юг".
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Две сверхзвуковые крылатые ракеты типа "Оникс" враг выпустил с берегового ракетного комплекса "Бастион" на территории временно оккупированного Крыма.
Одну ракету перехватила и уничтожила система противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины, вторая попала по открытой местности.
"Разрушений и пострадавших нет", – подвели итог ночной атаки захватчиков военные.
Украинские зенитчики не в первый раз перехватывают эти ракеты.
- В ОК "Юг" высмеяли пропаганду россиян о якобы "провале" украинского контрнаступления на юге.
- Украинские военные за последний день лета 2022 года уничтожили на южном фронте 200 оккупантов, шесть их складов боеприпасов, два командных пункта и понтонную переправу. Были удары и по мостам, сообщили в ОК "Юг".
Читайте также: США и Украина занимались "военными играми" накануне наступления на юге – CNN
Комментарии