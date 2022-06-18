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ПВО в Одесской области перехватила ночью сверхзвуковые российские ракеты "Оникс"

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2022, 08:41
ПВО в Одесской области перехватила ночью сверхзвуковые российские ракеты
Запуск ракеты ''Оникс'' в оккупированном Крыму (скриншот)

Ночью, 18 июня, подразделение противовоздушной обороны ВСУ в Одесской области уничтожило в полете российские сверхзвуковые ракеты. Об этом сообщили со ссылкой на оперативное командование "Юг" в Telegram одесского горсовета.

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Крылатые ракеты российские захватчики выпустили из берегового ракетного комплекса с территории временно оккупированного Крыма.

Две ракеты "Оникс" были точно уничтожены в воздухе пуском ракет ПРО.

СПРАВКА. П-800 "Оникс" – советская/российская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия для поражения надводных военно-морских группировок, одиночных кораблей и наземной инфраструктуры в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия. Двигатель работает на авиакеросине. Длина ракеты от 6,1 до 8 м, диаметр – 67 см, масса на старте – 3 т. Дальность – 300-800 км. Максимальная скорость – почти 900 м/с. Высота полета на маршевом участке – до 14 км, на конечном – 10-15 м. Масса боевой части от 200 до 300 кг.

Это не первый раз, когда Россия применила против Украины "ониксы", и не впервые ВСУ их перехватывают. Перехват сверхзвуковых ракет – сложнейшая задача.

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Евгений Пилипенко
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