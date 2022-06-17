Ракетный удар по Николаеву с утра: повреждены многоэтажки, есть жертвы
17.06.2022, 08:40
Иллюстративное фото: Telegram Кима
Утром 17 июня армия России нанесла ракетный удар по Николаеву. Об этом сообщил в Telegram глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
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По его словам, пострадало четыре жилых многоэтажных дома и объект инфраструктуры.
На 08:23 было известно об одном погибшем и шести раненых, один из которых ребенок.
На месте работают спасатели, медики и коммунальщики.
Не уточняется, какого типа был ракетный удар – из реактивной артиллерии или "высокоточными" ракетами.
- 2 июня Ким потроллил оккупантов. Говорит, Украина получит высокоточные ракеты, и "есть данные, что и РФ тоже – но там нюанс".
- 12 июня генерал Марченко заявил, что для России новое наступление на Николаев будет "дорогой в один конец".
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