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Ракетный удар по Николаеву с утра: повреждены многоэтажки, есть жертвы

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2022, 08:40
Ракетный удар по Николаеву с утра: повреждены многоэтажки, есть жертвы - Фото
Иллюстративное фото: Telegram Кима

Утром 17 июня армия России нанесла ракетный удар по Николаеву. Об этом сообщил в Telegram глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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По его словам, пострадало четыре жилых многоэтажных дома и объект инфраструктуры.

На 08:23 было известно об одном погибшем и шести раненых, один из которых ребенок.

Ракетный удар по Николаеву с утра: повреждены многоэтажки, есть жертвы

На месте работают спасатели, медики и коммунальщики.

Не уточняется, какого типа был ракетный удар – из реактивной артиллерии или "высокоточными" ракетами.

Читайте также: Россия не прорвется к Одессе через Николаев, а атака с моря не имеет смысла — Ким

Евгений Пилипенко
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