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Россия приказала скрывать факты взрывов в оккупированном Крыму – разведка

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2022, 11:16
Россия приказала скрывать факты взрывов в оккупированном Крыму – разведка - Фото
Фото: EPA

Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков на специальном совещании в оккупированном Крыму приказал любым способом скрывать факты взрывов на складах боеприпасов и военных объектах полуострова. Об этом заявило Главное управление разведки Минобороны Украины.

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"В случаях, если информация об уничтожении военных объектов будет становиться известной общественности, для того чтобы предотвратить еще большую панику, оккупанты будут рассказывать о халатности или нерадивости определенных должностных лиц, фамилии которых уже установлены и которые будут привлечены к ответственности", — говорится в сообщении.

Разведка также утверждает, что "тысячи россиян" пытаются срочно уехать из Крыма после недавних взрывов на территории полуострова.

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Андрей Водяный
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Россия война Крым
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