Россия приказала скрывать факты взрывов в оккупированном Крыму – разведка
Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков на специальном совещании в оккупированном Крыму приказал любым способом скрывать факты взрывов на складах боеприпасов и военных объектах полуострова. Об этом заявило Главное управление разведки Минобороны Украины.
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"В случаях, если информация об уничтожении военных объектов будет становиться известной общественности, для того чтобы предотвратить еще большую панику, оккупанты будут рассказывать о халатности или нерадивости определенных должностных лиц, фамилии которых уже установлены и которые будут привлечены к ответственности", — говорится в сообщении.
Разведка также утверждает, что "тысячи россиян" пытаются срочно уехать из Крыма после недавних взрывов на территории полуострова.
- 9 августа в Крыму произошли взрывы на авиабазе в Новофедоровке. 16 августа были взрывы на складе боеприпасов и на железнодорожных объектах под Джанкоем, а также в районе военного городка в Гвардейском.
- 20 августа беспилотник врезался в штаб Черноморского флота РФ в Севастополе.
- Западные наблюдатели считают, что неспособность РФ остановить атаки на Крым может вызвать недовольство среди ее населения.
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