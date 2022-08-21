Неспособность РФ остановить атаки на Крым может вызвать недовольство в ее обществе – ISW

Неспособность России остановить атаки Вооруженных Сил Украины на оккупированный Крым может вызвать недовольство в российском обществе. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке по итогам 20 августа.

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Как отмечают аналитики ISW, российские оккупационные власти в Крыму, вероятно, рассматривают возможность усиления безопасности на полуострове после атак на военную инфраструктуру РФ, и такие меры могут отвлечь силы безопасности России от линии фронта.

"Неспособность России остановить нападения на оккупированный Крым также может вызвать недовольство в российском обществе", – прогнозируют эксперты Института.

В подтверждение своих слов они указывают на критику со стороны российских военных блогеров, которые считают, что после первой атаки БПЛА в Севастополе, следовало использовать больше средств радиоэлектронной борьбы.

Свидетельством "растущей озабоченности общественности эффективностью российских мер безопасности" в ISW также назвали образовавшиеся в Крыму пробки, в которых стоят россияне, стремящиеся покинуть временно оккупированный полуостров.

20 августа утром в районе штаба Черноморского флота РФ в Севастополе во временно оккупированном россиянами Крыму прогремел взрыв.

Вечером в тот же день во временно оккупированном Крыму снова были слышны звуки взрывов.

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Наталия Медведева

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