В Крыму снова "работает ПВО": видео

Во временно оккупированном Крыму снова слышны звуки взрывов. Оккупанты говорят — работает ПВО.

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Местные Telegram-каналы публикуют видео стрельбы из зенитных установок.

"Губернатор Севастополя" Михаил Развожаев написал в Telegram: "В Севастополе снова работает ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие".

Он также попросил не выкладывать в интернет видео работы ПВО.

20 августа примерно в 08:17 утра в районе штаба Черноморского флота РФ в Севастополе во временно оккупированном россиянами Крыму прогремел взрыв. Местные паблики в соцсетях и подконтрольные врагу СМИ написали о "сильном хлопке" и выложили видео и фото с дымовым "грибом" после того, как там был замечен пролет беспилотника.

Издание Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации президента США Джо Байдена сообщило, что США одобряют украинские удары по объектам во временно оккупированном Крыму и считают полуостров суверенной украинской территорией.

Вадим Ребрина

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