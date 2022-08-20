В Крыму снова "работает ПВО": видео
20.08.2022, 23:40
Скриншот с видео
Во временно оккупированном Крыму снова слышны звуки взрывов. Оккупанты говорят — работает ПВО.
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Местные Telegram-каналы публикуют видео стрельбы из зенитных установок.
"Губернатор Севастополя" Михаил Развожаев написал в Telegram: "В Севастополе снова работает ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие".
Он также попросил не выкладывать в интернет видео работы ПВО.
- 20 августа примерно в 08:17 утра в районе штаба Черноморского флота РФ в Севастополе во временно оккупированном россиянами Крыму прогремел взрыв. Местные паблики в соцсетях и подконтрольные врагу СМИ написали о "сильном хлопке" и выложили видео и фото с дымовым "грибом" после того, как там был замечен пролет беспилотника.
- Издание Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации президента США Джо Байдена сообщило, что США одобряют украинские удары по объектам во временно оккупированном Крыму и считают полуостров суверенной украинской территорией.
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