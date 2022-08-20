UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Крыму снова "работает ПВО": видео

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2022, 23:40
В Крыму снова
Скриншот с видео

Во временно оккупированном Крыму снова слышны звуки взрывов. Оккупанты говорят — работает ПВО.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Местные Telegram-каналы публикуют видео стрельбы из зенитных установок.

"Губернатор Севастополя" Михаил Развожаев написал в Telegram: "В Севастополе снова работает ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие".

Он также попросил не выкладывать в интернет видео работы ПВО.

  • 20 августа примерно в 08:17 утра в районе штаба Черноморского флота РФ в Севастополе во временно оккупированном россиянами Крыму прогремел взрыв. Местные паблики в соцсетях и подконтрольные врагу СМИ написали о "сильном хлопке" и выложили видео и фото с дымовым "грибом" после того, как там был замечен пролет беспилотника.
  • Издание Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации президента США Джо Байдена сообщило, что США одобряют украинские удары по объектам во временно оккупированном Крыму и считают полуостров суверенной украинской территорией.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Крым пво
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 