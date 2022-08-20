Хакеры сломали крымское телевидение и показали видеообращение Зеленского — СтратКом ВСУ
20.08.2022, 21:26
Скриншот с видео
Украинские хакеры взломали телевидение временно оккупированного Крыма. Они показали видеообращение президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает СтратКом ВСУ.
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"Украинские хакеры сломали телевидение в Крыму", – говорится в сообщении.
"Пусть каждый из российских чиновников, захвативших себе драгоценную землю в Крыму, помнит – это не та земля, где им будет покой", – говорит Зеленский на видео.
После этого в ролике демонстрируется видео с крымскими пейзажами, украинским и крымскотатарским флагами под песню Тины Кароль "Україна – це ти".
- Украинские удары по военным объектам России на оккупированных территориях пошатнули ее уверенность в защищенности тыловых районов, пишет в ежедневной сводке вашингтонский Институт изучения войны (ISW).
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