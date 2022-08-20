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Украине удалось пошатнуть уверенность России в защищенности Крыма – ISW

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2022, 04:27
Украине удалось пошатнуть уверенность России в защищенности Крыма – ISW - Фото
Фото: EPA

Украинские удары по военным объектам России на оккупированных территориях пошатнули ее уверенность в защищенности тыловых районов, пишет в ежедневной сводке вашингтонский Институт изучения войны (ISW).

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Аналитики ISW указывают, что беспокойство среди оккупантов начало граничить с паникой.

В качестве примера приводятся события 18 августа, когда крымские Telegram-каналы сообщили о звуках взрывов в разных районах временно оккупированного полуострова, в том числе на аэродроме "Бельбек" и у моста через Керченский пролив.

Эти сообщения оказались раздутыми и преувеличенными, что "свидетельствует о более широкой панике в России", считают в ISW.

Российские "военные блоггеры" даже начали предполагать, что в обоих случаях – и в Севастополе, и в Керчи – украинские войска провели "разведку боем", чтобы проверить готовность противовоздушной и противоракетной обороны к отражению массированного удара.

Читайте также: Аналитик ISW: Взрывы в российском тылу – это контрнаступление. Похожим образом освободили Змеиный

Андрей Водяный
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Россия война Крым isw
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