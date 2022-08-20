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Аналитик ISW: Взрывы в тылу РФ – это контрнаступление. Похожим образом освободили Змеиный

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2022, 02:20
Аналитик ISW: Взрывы в тылу РФ – это контрнаступление. Похожим образом освободили Змеиный - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские удары по военным целям в глубине оккупированной Россией территории – это часть контрнаступления. Вместо того чтобы посылать людей на укрепленные позиции, Украина применяет ту же тактику, что и при освобождении острова Змеиный, заявил аналитик Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос в интервью Радио Свобода.

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Он считает, что целью прицельных ударов по российской военной инфраструктуре является освобождение правого берега Днепра.

"Многие западные наблюдатели ожидали увидеть грандиозное, широкомасштабное украинское наступление в Херсонской области, но россияне укрепились на этой территории, стягнули большое количество техники и подразделений, создав несколько подготовленных оборонных рубежей. Украинцы отвечают на это разрушением линий снабжения, необходимых для поддержки этих передовых позиций, чтобы со временем их можно было прорвать", – считает Баррос.

Он напомнил, что подобным образом Украина отвоевала Змеиный.

Туда не отправляли десант, чтобы физически очистить остров. Вместо этого рядом последовательных ударов Силы обороны просто заставили россиян уйти со Змеиного.

"Подобный подход мы сейчас наблюдаем на юге вокруг Херсона и в определенной степени в Крыму", – сказал Баррос.

Он ожидает, что такие обстрелы могут продолжаться еще полтора-два месяца, прежде чем российские силы будут достаточно ослаблены для разгрома.

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Андрей Водяный
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isw война Змеиный
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