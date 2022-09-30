СБУ пишет, что взяла в Хмельницкой области "консерву"-агента ФСБ – работал на "Гестапо"

В Хмельницкой области разоблачен "расконсервированный" агент ФСБ – россиянин, который приехал в Украину накануне вторжения, в январе 2022 года, якобы для посещения родственников, а на самом деле занялся созданием разветвленной агентурной сети для сбора разведданных и диверсий в западных областях. Об этом пишет Служба безопасности Украины.

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Следствие утверждает, что шпионом был экс-спецназовец внутренних войск России, неоднократно участвовавший в боевых действиях (в том числе на северном Кавказе).

СБУ отмечает – его прислали в Украину якобы по личному указанию экс-руководителя отряда спецназа Росгвардии "Витязь" полковника Сергея Лысюка. Последний, добавили правоохранители, входит в ближайшую свиту Кремля.

Оперативники установили, что деятельность агента координировал полковник ФСБ Евгений Петрушин (позывной "Гестапо"), который в прошлом занимался подготовкой спецподразделений, а также занимал должности замначальника управления ФСБ по Дагестану и "первого замглавы КГБ Приднестровья".

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Шпион разведывал места дислокации и перемещения подразделений ВСУ, собирал данные о мобилизации, работе стратегически важных объектов критической инфраструктуры области и пытался устанавливать "нужные" связи с местными жителями.

В случае приближения линии фронта к Хмельницкой области ему обещали выведение на оккупированную территорию через "спецкоридор".

Задержанному сообщили о подозрении по ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса.

Євген Пилипенко

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