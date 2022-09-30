СБУ пишет, что взяла в Хмельницкой области "консерву"-агента ФСБ – работал на "Гестапо"
В Хмельницкой области разоблачен "расконсервированный" агент ФСБ – россиянин, который приехал в Украину накануне вторжения, в январе 2022 года, якобы для посещения родственников, а на самом деле занялся созданием разветвленной агентурной сети для сбора разведданных и диверсий в западных областях. Об этом пишет Служба безопасности Украины.
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Следствие утверждает, что шпионом был экс-спецназовец внутренних войск России, неоднократно участвовавший в боевых действиях (в том числе на северном Кавказе).
СБУ отмечает – его прислали в Украину якобы по личному указанию экс-руководителя отряда спецназа Росгвардии "Витязь" полковника Сергея Лысюка. Последний, добавили правоохранители, входит в ближайшую свиту Кремля.
Оперативники установили, что деятельность агента координировал полковник ФСБ Евгений Петрушин (позывной "Гестапо"), который в прошлом занимался подготовкой спецподразделений, а также занимал должности замначальника управления ФСБ по Дагестану и "первого замглавы КГБ Приднестровья".
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Шпион разведывал места дислокации и перемещения подразделений ВСУ, собирал данные о мобилизации, работе стратегически важных объектов критической инфраструктуры области и пытался устанавливать "нужные" связи с местными жителями.
В случае приближения линии фронта к Хмельницкой области ему обещали выведение на оккупированную территорию через "спецкоридор".
Задержанному сообщили о подозрении по ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса.
- В августе 2022 года был задержан агент РФ, который провел к окраинам Киева 128 единиц российской техники.
- 12 сентября в Одессе задержан агент РФ – собирал данные на топ-силовиков для "списка целей".
- 19 сентября под Черниговом арестовали агента РФ, которая передавала данные даже после деоккупации.
- 27 сентября под Одессой был задержан российский агент – наводчик дронов-камикадзе.
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