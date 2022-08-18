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СБУ: Задержан агент РФ, он провел к окраинам Киева 128 единиц российской техники – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2022, 12:04
Видео - СБУ
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Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений

Контрразведка задержала мужчину, который, по данным следствия, был агентом РФ и в первые дни полномасштабного вторжения провел к окраинам Киева крупную колонну военной техники армии России. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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По данным СБУ, житель Сумской области был завербован российскими спецслужбами. В первые дни широкомасштабной войны он провел 128 единиц техники оккупантом из Сумской области в Киевскую, показав оккупантам "короткий и безопасный маршрут".

Отмечается, что после освобождения Сумской области агент продолжил сотрудничать с ФСБ РФ: собирал данные о расположении, количестве и вооружении Сил обороны Украины в регионе, передавал россиянам координаты военных объектов с привязкой к местности.

Во время обысков у мужчины изъяли телефоны и компьютерную технику, на которых есть доказательства коммуникации с кураторами из РФ. Мужчине сообщили о подозрении в госизмене и отправили в СИЗО.

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Марк Сировой
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киев сбу агент фсб рф контрразведка
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