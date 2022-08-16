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СБУ взяла россиянина: "сливал" позиции артиллерии ВСУ, уничтожающей командные пункты РФ

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2022, 16:34
СБУ взяла россиянина:
Фото - СБУ

На Донбассе задержан житель Славянска, который, как утверждают правоохранители, разведывал данные об украинской артиллерии, уничтожающей российские командные пункты и склады с боеприпасами. Об этом сообщают Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора.

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СБУ заявила, что "российского агента" в первую очередь интересовали позиции украинской артиллерии, которая уничтожает командные пункты и склады с боеприпасами оккупационных группировок.

Информатором оказался гражданин РФ с видом на временное проживание в Украине. После начала полномасштабного вторжения России он через личные связи вышел на представителей российских спецслужб и с тех пор вел тайное наблюдение за позициями украинских войск и их передислокацией. Он также делал фото и видео локаций с привязкой к местности, сообщает СБУ.

Связь с оккупантами задержанный поддерживал через своего знакомого из России, который тоже сотрудничает с российскими спецслужбами. Данные передавались через анонимный телеграм-канал.

В СБУ утверждают, что оккупанты планировали использовать полученные данные для точных ракетных ударов по позициям ВСУ.

В прокуратуре сообщили, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

СБУ взяла россиянина: "сливал" позиции артиллерии ВСУ, уничтожающей командные пункты РФ
  • 15 августа СБУ сообщила, что два криминальных авторитета из России пытались вступить в добробаты.
  • 16 августа СБУ заявила, что взяла мужчину, который работал на ФСБ РФ, корректировал огонь по Запорожью, планировал вступить в российские расстрельные группы и получить одну из руководящих должностей в оккупационной администрации. 
Оксана Житнюк
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ВСУ война Донбасс сбу информатор разведка артиллерия славянск
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