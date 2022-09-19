Передавала данные даже после деоккупации. Под Черниговом арестовали агентку РФ – СБУ

В Черниговской области СБУ задержала российскую агентку, которая передавала разведданные о перемещении подразделений ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Контрразведчики задержали 32-летнюю жительницу одного из приграничных поселков области, которая после начала полномасштабного вторжения наладила связи с российскими оккупантами.

После освобождения территории она продолжила сотрудничество с врагом, осуществляя сбор данных о расположении сил обороны, мест хранения вооружения и военной техники, размещении блокпостов, движении военных колонн.

Собранные сведения злоумышленница за денежное вознаграждение передавала оккупантам с помощью одного из мессенджеров, сообщили в СБУ.

Во время проведения обысков у задержанной правоохранители изъяли средства коммуникации с доказательствами общения с представителем спецслужб России.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнице о подозрении, ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Вадим Ребрина

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