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Передавала данные даже после деоккупации. Под Черниговом арестовали агентку РФ – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 14:07
Передавала данные даже после деоккупации. Под Черниговом арестовали агентку РФ – СБУ - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

В Черниговской области СБУ задержала российскую агентку, которая передавала разведданные о перемещении подразделений ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Контрразведчики задержали 32-летнюю жительницу одного из приграничных поселков области, которая после начала полномасштабного вторжения наладила связи с российскими оккупантами.

Передавала данные даже после деоккупации. Под Черниговом арестовали агентку РФ – СБУ

После освобождения территории она продолжила сотрудничество с врагом, осуществляя сбор данных о расположении сил обороны, мест хранения вооружения и военной техники, размещении блокпостов, движении военных колонн.

Передавала данные даже после деоккупации. Под Черниговом арестовали агентку РФ – СБУ

Собранные сведения злоумышленница за денежное вознаграждение передавала оккупантам с помощью одного из мессенджеров, сообщили в СБУ.

Во время проведения обысков у задержанной правоохранители изъяли средства коммуникации с доказательствами общения с представителем спецслужб России.

Передавала данные даже после деоккупации. Под Черниговом арестовали агентку РФ – СБУ

Следователи СБУ сообщили злоумышленнице о подозрении, ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте также: СБУ поймала в Покровске "Бэтмена" с напарником, воевали против Украины в 2014 году

Вадим Ребрина
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