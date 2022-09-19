СБУ поймала в Покровске "Бэтмена" с напарником, воевали против Украины в 2014 году

В Покровске по подозрению в участии в террористической организации задержали двух человек, у одного позывной "Бэтмен", у другого – "Вой". Об этом сообщают Офис генпрокурора и СБУ.

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По данным следствия, в июне 2014 года двое жителей Покровска Донецкой области вступили в террористическую организацию ДНР, в подразделение "Славянская бригада", одним из главарей которой был боевик "Моторола".

Как отмечается, получив позывные "Бэтмен" и "Вой", подозреваемые стали наводчиками миномета и участвовали в боевых действиях против Украины в районах Славянска, Николаевки и Семеновки.

В июле того же года подозреваемых направили в Донецк, но они вернулись в Покровск.

По данным СБУ, в Покровске подозреваемые ожидали новых задач от российских кураторов.

В сентябре 2022 года их разоблачили и задержали правоохранители.

Как сообщается, сотрудники СБУ изъяли у задержанных удостоверения участников незаконных вооруженных формирований, автоматическое оружие и боеприпасы.

14 сентября сообщалось о задержании в Запорожье 19-летней жительницы временно оккупированной РФ территории Пологовского района, которая, по данным следствия, шпионила на россиян и имела позывной "007".

Наталія Медведєва

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