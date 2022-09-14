В Запорожье взяли агента "007" за работу на россиян – СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Запорожье 19-летнюю жительницу временно оккупированной РФ территории Пологовского района, которая, по данным следствия, прибыла в областной центр как "волонтер", а на самом деле была завербована и шпионила на россиян. Об этом сообщили в СБУ и Офисе генпрокурора.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Правоохранители считают, что спецслужбы РФ завербовали ее в начале июня. В СБУ уточнили, что от российского куратора предполагаемая коллаборационистка получила позывной "007".

В оккупации на юге женщина, пишет контрразведка, через личные связи собирала для ФСБ РФ данные на участников партизанского движения и выясняла места тайников ВСУ с боеприпасами.

Также в ее обязанности входило обнаружение на захваченной территории родственников действующих военных. Информацию она передавала через один из мессенджеров.

Читайте мнение: Российские учителя в Украине тоже преступники. Но они уничтожают не физически, а духовно

После выезда в Запорожье ее заданием было налаживать контакты с бойцами Сил обороны, чтобы устанавливать места дислокации и перемещения подразделений ВСУ.

Координаты и данные о количестве бойцов и техники она планировала передавать оккупантам через Telegram, но ее "своевременно разоблачили и нейтрализовали", причем "во время очередного выполнения поручения врага".

Женщине сообщили о подозрении в госизмене в условиях военного положения, она арестована.

В августе 2022 года украинцы высказались, кого надо наказывать за сотрудничество с оккупантами.

13 сентября советник главы ОП Подоляк так сказал о коллаборантах после деоккупации: "Их не очень много, а кто не сбежал, получат сроки".

Также 13 сентября стало известно, что корректировщице из Лисичанска дали 12 лет тюрьмы.

Читайте наш разбор: 10 друзей Путина — неудачники, охотники за деньгами: кто и почему становится коллаборантами.

Читайте также: Крымчан просят помочь изгнать россиян из Крыма: вот список, что требуется разведке

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.