В Запорожье взяли агента "007" за работу на россиян – СБУ
Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Запорожье 19-летнюю жительницу временно оккупированной РФ территории Пологовского района, которая, по данным следствия, прибыла в областной центр как "волонтер", а на самом деле была завербована и шпионила на россиян. Об этом сообщили в СБУ и Офисе генпрокурора.
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Правоохранители считают, что спецслужбы РФ завербовали ее в начале июня. В СБУ уточнили, что от российского куратора предполагаемая коллаборационистка получила позывной "007".
В оккупации на юге женщина, пишет контрразведка, через личные связи собирала для ФСБ РФ данные на участников партизанского движения и выясняла места тайников ВСУ с боеприпасами.
Также в ее обязанности входило обнаружение на захваченной территории родственников действующих военных. Информацию она передавала через один из мессенджеров.
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После выезда в Запорожье ее заданием было налаживать контакты с бойцами Сил обороны, чтобы устанавливать места дислокации и перемещения подразделений ВСУ.
Координаты и данные о количестве бойцов и техники она планировала передавать оккупантам через Telegram, но ее "своевременно разоблачили и нейтрализовали", причем "во время очередного выполнения поручения врага".
Женщине сообщили о подозрении в госизмене в условиях военного положения, она арестована.
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