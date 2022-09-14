UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Запорожье взяли агента "007" за работу на россиян – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2022, 09:58
В Запорожье взяли агента
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Запорожье 19-летнюю жительницу временно оккупированной РФ территории Пологовского района, которая, по данным следствия, прибыла в областной центр как "волонтер", а на самом деле была завербована и шпионила на россиян. Об этом сообщили в СБУ и Офисе генпрокурора.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Правоохранители считают, что спецслужбы РФ завербовали ее в начале июня. В СБУ уточнили, что от российского куратора предполагаемая коллаборационистка получила позывной "007".

В оккупации на юге женщина, пишет контрразведка, через личные связи собирала для ФСБ РФ данные на участников партизанского движения и выясняла места тайников ВСУ с боеприпасами.

Также в ее обязанности входило обнаружение на захваченной территории родственников действующих военных. Информацию она передавала через один из мессенджеров.

Читайте мнение: Российские учителя в Украине тоже преступники. Но они уничтожают не физически, а духовно

После выезда в Запорожье ее заданием было налаживать контакты с бойцами Сил обороны, чтобы устанавливать места дислокации и перемещения подразделений ВСУ.

Координаты и данные о количестве бойцов и техники она планировала передавать оккупантам через Telegram, но ее "своевременно разоблачили и нейтрализовали", причем "во время очередного выполнения поручения врага".

Женщине сообщили о подозрении в госизмене в условиях военного положения, она арестована.

  • В августе 2022 года украинцы высказались, кого надо наказывать за сотрудничество с оккупантами.
  • 13 сентября советник главы ОП Подоляк так сказал о коллаборантах после деоккупации: "Их не очень много, а кто не сбежал, получат сроки".
  • Также 13 сентября стало известно, что корректировщице из Лисичанска дали 12 лет тюрьмы.
  • Читайте наш разбор: 10 друзей Путина — неудачники, охотники за деньгами: кто и почему становится коллаборантами.

Читайте также: Крымчан просят помочь изгнать россиян из Крыма: вот список, что требуется разведке

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война задержание агентура шпионаж Запорожье коллаборационизм волонтер коллаборанты
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 