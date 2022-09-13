Действовала по идеологическим мотивам. Корректировщице из Лисичанска дали 12 лет тюрьмы

Суд приговорил к 12 годам лишения свободы жительницу Лисичанска Луганской области, которая корректировала огонь оккупантов по ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Прокуроры в суде доказали, что с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину жительница Лисичанска передавала врагу координаты расположения в городе военнослужащих и техники ВСУ. Также она сообщала о последствиях работы российской артиллерии и фотографировала разрушение инфраструктуры после прилетов. Эти сведения информатор пересылала через мессенджер с личного мобильного телефона.

Установлено, что после того, как женщина передавала цели, армия государства-агрессора массированно обстреливала позиции украинских военных.

Также осужденная была одним из модераторов Telegram-группы, где обменивались разведданными о дислокации и передвижении ВСУ на территории Луганской области. В ней обсуждались обстрелы Лисичанска и Северодонецка с указанием адресов и мест попадания снарядов, а полученные сведения модераторы посылали врагу, сообщили в ОГП.

Женщина была задержана в начале апреля 2022 года.

В ходе судебного разбирательства осужденная объяснила, что действовала по идеологическим мотивам – из-за негативного отношения к государственной власти Украины.

Суд признал женщину виновной в коллаборационизме (ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 УК). Она приговорена к 12 годам лишения свободы.

Сегодня СБУ сообщила о подозрении трем бывшим членам Партии регионов, которые насаждали оккупационный режим в Старобельском районе Луганской области.

Вадим Ребрина

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