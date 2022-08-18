Украинцы высказались, кого надо наказывать за сотрудничество с оккупантами – опрос

Больше всего украинцев считают, что за сотрудничество с российскими оккупантами надо наказывать тех, кто пошел работать в оккупационные "администрации", получил паспорт РФ, или бизнесменов, которые платят таким псевдоадминистрациям "налоги". Об этом говорится в результатах опроса КМИС по заказу гражданской сети "ОПОРА".

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Респондентов спросили, надо ли привлекать к уголовной ответственности за такие формы сотрудничества с оккупантами:

– Лицо согласилось занять руководящую должность в оккупационной администрации для обеспечения жизнедеятельность. Надо – 69%, нет – 20%.

– Местный бизнесмен сохраняет рабочие места, предоставляет товары и услуги, но платит налоги оккупантам. Привлекать – 52%, нет – 37%.

– Человек на временно оккупированных территориях получил паспорт России. Надо – 51%, нет – 36%.

– Учитель продолжает учить детей, но согласился вести уроки по российской программе. Привлекать – 49%, нет – 41%.

Полные результаты можно посмотреть на инфографике. Она увеличивается по клику.

В рамках исследования в июле по телефону опросили 1000 совершеннолетних украинцев, которые по состоянию на 23 февраля проживали на подконтрольной Украине территории.

12 августа сообщалось, что в Мелитополе партизаны подорвали коллаборанта из подельников гауляйтера Балицкого.

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Марк Сировой

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