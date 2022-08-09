Как работать в оккупации без коллаборационизма – Кабмин внес в Раду законопроект
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, где определяются виды деятельности, которые можно осуществлять на временно оккупированных территориях без риска уголовного преследования за коллаборационизм.
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Автор законопроекта — премьер-министр Денис Шмыгаль.
В пояснительной записке говорится, что после введения уголовной ответственности за коллаборационную деятельность и помощь государству-агрессору все министерства и ведомства получают сотни обращений от граждан, органов местного самоуправления, коммунальных учреждений и бизнеса относительно того, в каких пределах и как они должны действовать, чтобы их деятельность не подпадала под соответствующие статьи уголовного закона.
Учитывая это, Кабмин решил установить четкий указатель по деятельности и мерам, которые могут осуществляться, если при этом не совершается пособничество государству-агрессору.
Также документ наделяет Кабмин, Нацбанк и независимые регуляторы полномочиями определять особенности и устанавливать ограничения осуществления субъектами определенного перечня видов деятельности и мероприятий.
Согласно законопроекту, государственные органы и органы местного самоуправления на оккупированных территориях могут проводить мероприятия:
- по обеспечению прав и свобод граждан;
- по оперативно-розыскной деятельности;
- по досудебному расследованию;
- определенные Кодексом гражданской защиты Украины;
- предусмотренные Конвенцией по защите культурных ценностей;
- направленные на решение гуманитарных проблем;
- по обеспечению населения услугами ЖКХ;
- по соблюдению международных договоров;
- по содействию восстановлению территориальной целостности Украины;
- направленные на выполнение и отбывание уголовных наказаний;
- направленные на выполнение требований по безопасности ядерных и радиационных объектов, защиту критической инфраструктуры;
- по погребению умерших;
- по охране территорий и объектов природно-заповедного фонда;
- по содействию субъектам хозяйствования.
Субъекты хозяйствования, если не совершается содействие государству-агрессору, могут:
- обеспечивать права и свободы человека и гражданина;
- выплачивать и доставлять пенсии, денежную помощь;
- проводить мероприятия по гражданской защите Украины;
- проводить мероприятия по защите культурных ценностей;
- решать гуманитарные проблемы, оказывать медицинские и социальные услуги;
- производить и продавать лекарства;
- оказывать благотворительную и гуманитарную помощь;
- предоставлять населению услуги ЖКХ;
- осуществлять деятельность в сфере трубопроводного транспорта, нефтегазовой и угольной сфере, других добывающих сферах, если при этом энергоресурсы не транспортируются на территорию РФ;
- проводить образовательную деятельность без пропаганды страны-оккупанта и без установления ее стандартов образования;
- проводить мероприятия, направленные на выполнение и отбывание уголовных наказаний;
- осуществлять погребение умерших;
- охранять окружающую среду и заповедники;
- осуществлять деятельность в банковской и финансовой сфере, если регулирование и надзор осуществляется Нацбанком;
- осуществлять деятельность в области электронных коммуникаций и почты;
- перевозить грузы и пассажиров;
- производить сельскохозяйственную продукцию;
- работать в сфере производства товаров, торговли и общепита.
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