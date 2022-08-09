Как работать в оккупации без коллаборационизма – Кабмин внес в Раду законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, где определяются виды деятельности, которые можно осуществлять на временно оккупированных территориях без риска уголовного преследования за коллаборационизм.

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Автор законопроекта — премьер-министр Денис Шмыгаль.

В пояснительной записке говорится, что после введения уголовной ответственности за коллаборационную деятельность и помощь государству-агрессору все министерства и ведомства получают сотни обращений от граждан, органов местного самоуправления, коммунальных учреждений и бизнеса относительно того, в каких пределах и как они должны действовать, чтобы их деятельность не подпадала под соответствующие статьи уголовного закона.

Учитывая это, Кабмин решил установить четкий указатель по деятельности и мерам, которые могут осуществляться, если при этом не совершается пособничество государству-агрессору.

Также документ наделяет Кабмин, Нацбанк и независимые регуляторы полномочиями определять особенности и устанавливать ограничения осуществления субъектами определенного перечня видов деятельности и мероприятий.

Согласно законопроекту, государственные органы и органы местного самоуправления на оккупированных территориях могут проводить мероприятия:

- по обеспечению прав и свобод граждан;

- по оперативно-розыскной деятельности;

- по досудебному расследованию;

- определенные Кодексом гражданской защиты Украины;

- предусмотренные Конвенцией по защите культурных ценностей;

- направленные на решение гуманитарных проблем;

- по обеспечению населения услугами ЖКХ;

- по соблюдению международных договоров;

- по содействию восстановлению территориальной целостности Украины;

- направленные на выполнение и отбывание уголовных наказаний;

- направленные на выполнение требований по безопасности ядерных и радиационных объектов, защиту критической инфраструктуры;

- по погребению умерших;

- по охране территорий и объектов природно-заповедного фонда;

- по содействию субъектам хозяйствования.

Субъекты хозяйствования, если не совершается содействие государству-агрессору, могут:

- обеспечивать права и свободы человека и гражданина;

- выплачивать и доставлять пенсии, денежную помощь;

- проводить мероприятия по гражданской защите Украины;

- проводить мероприятия по защите культурных ценностей;

- решать гуманитарные проблемы, оказывать медицинские и социальные услуги;

- производить и продавать лекарства;

- оказывать благотворительную и гуманитарную помощь;

- предоставлять населению услуги ЖКХ;

- осуществлять деятельность в сфере трубопроводного транспорта, нефтегазовой и угольной сфере, других добывающих сферах, если при этом энергоресурсы не транспортируются на территорию РФ;

- проводить образовательную деятельность без пропаганды страны-оккупанта и без установления ее стандартов образования;

- проводить мероприятия, направленные на выполнение и отбывание уголовных наказаний;

- осуществлять погребение умерших;

- охранять окружающую среду и заповедники;

- осуществлять деятельность в банковской и финансовой сфере, если регулирование и надзор осуществляется Нацбанком;

- осуществлять деятельность в области электронных коммуникаций и почты;

- перевозить грузы и пассажиров;

- производить сельскохозяйственную продукцию;

- работать в сфере производства товаров, торговли и общепита.

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Вадим Ребрина

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