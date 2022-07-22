В Кабмине готовят законопроект об уголовной ответственности за получение паспорта РФ

В правительстве работают над законопроектом о введении уголовной ответственности за получение паспорта России. Об этом сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

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"Введение уголовной ответственности за получение российского паспорта: это обсуждали сегодня на закрытом межведомственном совещании", – написала она.

По словам Верещук, это вопрос не столько юридический, сколько политический.

"С одной стороны, паспорт оккупанта помогает простому человеку выжить во временной оккупации. С другой стороны, как это объяснить нашим гражданам, которые стоят насмерть за всех нас на передовой? В том числе за то, чтобы на нашей земле никогда не было российских паспортов", – написала министр.

"Можно долго и сложно дискутировать по теме юридических тонкостей, прав человека и необходимости выживать в оккупации. Но не забывайте: на красном российском паспорте много украинской крови – военных и гражданских, женщин и детей", – добавила она.

Верещук сообщила, что работа над законопроектом продолжается, "дискуссии еще будут, но направление определено".

11 июля российский диктатор Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение гражданства России всеми украинцами, независимо от места жительства.

В МИД заявили, что указ Путина о гражданстве свидетельствует о продолжении курса Кремля на захват Украины.

В Евросоюзе заявили, что не признают паспорта, которые раздает Россия во время войны в Украине.

Вадим Ребрина

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