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В Кабмине готовят законопроект об уголовной ответственности за получение паспорта РФ

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2022, 23:17
В Кабмине готовят законопроект об уголовной ответственности за получение паспорта РФ - Фото
Ирина Верещук (Фото: facebook.com/vereshchuk.iryna)

В правительстве работают над законопроектом о введении уголовной ответственности за получение паспорта России. Об этом сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

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"Введение уголовной ответственности за получение российского паспорта: это обсуждали сегодня на закрытом межведомственном совещании", – написала она.

По словам Верещук, это вопрос не столько юридический, сколько политический.

"С одной стороны, паспорт оккупанта помогает простому человеку выжить во временной оккупации. С другой стороны, как это объяснить нашим гражданам, которые стоят насмерть за всех нас на передовой? В том числе за то, чтобы на нашей земле никогда не было российских паспортов", – написала министр.

"Можно долго и сложно дискутировать по теме юридических тонкостей, прав человека и необходимости выживать в оккупации. Но не забывайте: на красном российском паспорте много украинской крови – военных и гражданских, женщин и детей", – добавила она.

Верещук сообщила, что работа над законопроектом продолжается, "дискуссии еще будут, но направление определено".

  • 11 июля российский диктатор Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение гражданства России всеми украинцами, независимо от места жительства. 
  • В МИД заявили, что указ Путина о гражданстве свидетельствует  о продолжении курса Кремля на захват Украины.
  • В Евросоюзе заявили, что не признают паспорта, которые раздает Россия во время войны в Украине.
Вадим Ребрина
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Россия гражданство ирина верещук
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