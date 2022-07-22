В Кабмине готовят законопроект об уголовной ответственности за получение паспорта РФ
В правительстве работают над законопроектом о введении уголовной ответственности за получение паспорта России. Об этом сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.
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"Введение уголовной ответственности за получение российского паспорта: это обсуждали сегодня на закрытом межведомственном совещании", – написала она.
По словам Верещук, это вопрос не столько юридический, сколько политический.
"С одной стороны, паспорт оккупанта помогает простому человеку выжить во временной оккупации. С другой стороны, как это объяснить нашим гражданам, которые стоят насмерть за всех нас на передовой? В том числе за то, чтобы на нашей земле никогда не было российских паспортов", – написала министр.
"Можно долго и сложно дискутировать по теме юридических тонкостей, прав человека и необходимости выживать в оккупации. Но не забывайте: на красном российском паспорте много украинской крови – военных и гражданских, женщин и детей", – добавила она.
Верещук сообщила, что работа над законопроектом продолжается, "дискуссии еще будут, но направление определено".
- 11 июля российский диктатор Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение гражданства России всеми украинцами, независимо от места жительства.
- В МИД заявили, что указ Путина о гражданстве свидетельствует о продолжении курса Кремля на захват Украины.
- В Евросоюзе заявили, что не признают паспорта, которые раздает Россия во время войны в Украине.
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