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ЕС не признает паспорта, которые Россия раздает в оккупированных районах Украины – Боррель

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2022, 01:24
ЕС не признает паспорта, которые Россия раздает в оккупированных районах Украины – Боррель - Фото
Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Европейский Союз не признает паспорта, которые раздает Россия во время войны в Украине. Об этом от имени ЕС заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Боррель подчеркнул, что Евросоюз решительно осуждает указы диктатора РФ Владимира Путина от 25 мая и 30 мая, упрощающие процесс предоставления российского гражданства и выдачи российских паспортов гражданам Украины в Херсонской и Запорожской областях, которые временно оккупированы, а также украинским детям, оставшимся без попечения родителей, и недееспособным лицам из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

"Европейский Союз не признает эти паспорта, выданные в рамках агрессивной войны России против Украины", – говорится в заявлении дипломата.

Как отмечается, ЕС решительно осуждает любые попытки России заменить демократически избранную и легитимную украинскую администрацию.

Евросоюз также осуждает попытки введения российского рубля в качестве валюты, параллельной украинской гривне, а также попытки навязать российские учебные программы и учебные материалы и изменить язык обучения в школах оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей.

"Любые попытки изменить статус частей украинской территории являются явным нарушением международного права, Устава ООН и Конституции Украины, они еще больше подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины и не будут признаны Европейским Союзом", – заявил Боррель.

Глава европейской дипломатии заявил, что Россия, ее политическое руководство и все, кто причастен к нарушениям международного права и международного гуманитарного права, понесут ответственность за эти незаконные действия.

  • 11 июля Путин подписал указ, упрощающий получение гражданства России всеми украинцами, независимо от места жительства. 
  • В МИД заявили, что указ Путина о гражданстве говорит о продолжении курса Кремля на захват Украины.

Читайте также: Боррель: В развязанной Россией войне никто не может оставаться нейтральным

Наталия Медведева
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Жозеп Боррель гражданство владимир путин
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