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Боррель: В развязанной Россией войне никто не может оставаться нейтральным

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2022, 08:04
Боррель: В развязанной Россией войне никто не может оставаться нейтральным - Фото
Совещаение глав МИД стран G20 (Фото - Twitter Josep Borrell Fontelles)

Перед лицом развязанной Россией агрессии против Украины ни одна страна не может оставаться нейтральной. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на открытии совещания министров иностранных дел Большой двадцатки. 

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Боррель отметил в Twitter, что встреча глав МИД проходит в крайне тяжелом контексте "ужасной войны России против Украины".

На вступительном заседании он подчеркнул, что "система многосторонних отношений находится под небывалым давлением в тот момент, когда мы больше всего в ней нуждаемся".

Дипломат заявил, что "агрессия России представляет собой вопиющее нарушение международного права", "ведет к фрагментации мирового порядка и ставит под угрозу восстановление глобальной экономики".

Боррель сказал, что "это не просто война в Европе", не просто "конфликт на Западе", а международный кризис исключительной серьезности.

"Перед лицом такой агрессии никто не может оставаться нейтральным. Никто не может чувствовать себя в безопасности в мире, где незаконное применение силы является нормальным или терпимым", – сказал он.

  • 5 июля Боррель заявил, что нарастающее санкционное давление на Россию в ближайшее время не принудит Путина изменить агрессивный курс, но в итоге России все равно придется выбирать между войной и условным "холодильником".
  • 6 июля сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен будет добиваться давления G20 на Россию, чтобы разблокировать в Черном море торговые пути.
  • Госдепартамент заявил, что Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров не будут встречаться на совещании министров иностранных дел Большой двадцатки.
Сергей Бережной
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большая двадцатка G20 Жозеп Боррель
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