Блинкен будет добиваться давления G20 на Россию для деблокады Черного моря

Госсекертарь США Энтони Блинкен будет добиваться давления G20 на Россию, чтобы разблокировать в Черном море торговые пути. Об этом сообщает Reuters.

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Помощник госсека по экономическим вопросам Рамин Толуи заявил, что Блинкен поддержит инициативу ООН по возвращению украинских и российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки.

"Страны G20 должны призвать Россию к ответу и настаивать на том, чтобы она поддерживала текущие усилия ООН по открытию морских путей для доставки зерна. Независимо от того, происходит ли это на уровне G20 или на уровне отдельных стран G20, это важный момент, который подчеркнет госсекретарь Блинкен", – сказал он.

Также ожидается "откровенный обмен мнениями" по Украине Блинкена с его китайским коллегой Ван И, отметил американский дипломат Дэниел Критенбринк. По его словам, это будет еще одна возможность выразить ожидания США по поведению КНР в контексте Украины.

В пятницу на Бали начнется встреча министров иностранных дел G20. Саммит лидеров большой двадцатки запланирован на ноябрь.

По данным Bloomberg, на Бали Блинкен не будет встречаться отдельно с главой МИД РФ Сергеем Лавровым из-за войны России против Украины.

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Марк Сировой

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