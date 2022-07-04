Турция покупает украденное россиянами украинское зерно, которое доставляют из временно оккупированного Крыма российские и сирийские судна с выключенными радарами, говорится в расследовании "Схем".

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"Несмотря на утверждение властей Турции, что страна не покупает у России украинское зерно с оккупированных территорий, журналисты "Схем" приводят доказательства обратного", – говорится в аннотации к расследованию.

Оккупанты выключают радары на судах, которыми вывозят украинское зерно из Крыма в турецкие порты, но этот систематический процесс регулярно попадает на снимки со спутника, доступ к которым получили журналисты.

Они также получили сопроводительные документы на зерно, "которое крупными партиями импортирует Турция". Происхождение товара в них указано как "Крым, Россия".

Зерно, согласно расследованию, грузится в порту "Авлита" (Севастополь), куда его свозят с оккупированных украинских территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Об этом не раз открыто заявляли представители оккупантов.

23 июня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пообещал, что его страна не будет принимать украденное украинское зерно.

1 июля в турецкий порт Карасу вошло судно Zhibek Zholy из оккупированного Бердянска. Украина попросила турецкую сторону "принять неотложные меры".

3 июля посол Украины сообщил, что турецкая таможня задержала судно.

Вадим Ребрина

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