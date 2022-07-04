UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Турция покупает украденное россиянами украинское зерно — расследование "Схем" видео

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2022, 21:59
Снимок экрана 2022-07-04 в 21.56.36
Резников отстранил главу управления Генштаба ВСУ. Он устроил стрельбу в Киеве – видео
Резников отстранил главу управления Генштаба ВСУ. Он устроил стрельбу в Киеве – видео
Тихановская – Зеленскому: Ответственен за удары по Украине Лукашенко, а не беларусы
Тихановская – Зеленскому: Ответственен за удары по Украине Лукашенко, а не беларусы

Турция покупает украденное россиянами украинское зерно, которое доставляют из временно оккупированного Крыма российские и сирийские судна с выключенными радарами, говорится в расследовании "Схем".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Несмотря на утверждение властей Турции, что страна не покупает у России украинское зерно с оккупированных территорий, журналисты "Схем" приводят доказательства обратного", – говорится в аннотации к расследованию.

Оккупанты выключают радары на судах, которыми вывозят украинское зерно из Крыма в турецкие порты, но этот систематический процесс регулярно попадает на снимки со спутника, доступ к которым получили журналисты.

Они также получили сопроводительные документы на зерно, "которое крупными партиями импортирует Турция". Происхождение товара в них указано как "Крым, Россия".

Зерно, согласно расследованию, грузится в порту "Авлита" (Севастополь), куда его свозят с оккупированных украинских территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Об этом не раз открыто заявляли представители оккупантов.

  • 23 июня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пообещал, что его страна не будет принимать украденное украинское зерно.
  • 1 июля в турецкий порт Карасу вошло судно Zhibek Zholy из оккупированного Бердянска. Украина попросила турецкую сторону "принять неотложные меры". 
  • 3 июля посол Украины сообщил, что турецкая таможня задержала судно.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Крым зерно Турция
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 